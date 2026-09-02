विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: रचनात्मकता और आत्मविश्वास से मिलेगा लाभ

Horoscope Today 02 September 2026, Dhanu Rashifal: नए विचार और प्रतिभा काम में सफलता दिला सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी, जबकि प्रेम और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: रचनात्मकता और आत्मविश्वास से मिलेगा लाभ
धनु आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 02 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में रहेंगे. बुद्धि, सीखने की क्षमता, रचनात्मकता और अपनी प्रतिभा को इस्तेमाल करने से जुड़े विषय अधिक सक्रिय रहेंगे. कोई ऐसा विचार मन में आ सकता है जिसे पहले महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब उसमें संभावनाएं दिखाई देंगी. यदि किसी काम को लेकर उत्साह है तो उसे केवल कल्पना तक सीमित रखने के बजाय छोटी शुरुआत करना उपयोगी रहेगा. 

विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी तैयारी की गुणवत्ता जांचने वाला है. केवल लंबे समय तक पढ़ने की बजाय यह देखें कि क्या पढ़ा हुआ वास्तव में याद रह रहा है. कठिन विषय को किसी दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें. परीक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को एकाग्रता भंग करने वाली गतिविधियों से दूरी बनानी होगी. बार-बार फोन देखने की आदत समय खा सकती है. 

व्यापार में नए विचारों का इस्तेमाल फायदा दे सकता है. विज्ञापन, शिक्षा, सलाह, रचनात्मक काम, मनोरंजन या ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. लेकिन किसी नए प्रयोग पर पूरी रकम एक साथ खर्च न करें. पहले सीमित स्तर पर परिणाम देखें, फिर विस्तार का निर्णय लें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक उत्साह रहेगा. किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, मगर जल्दबाजी में भविष्य से जुड़े वादे करना उचित नहीं होगा. जो लोग पहले से संबंध में हैं, उन्हें साथी की अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए. 

संतान से जुड़ी कोई बात आपको चिंता दे सकती है; डांटने के बजाय उसके व्यवहार का कारण जानना अधिक उपयोगी होगा. 

आर्थिक मामलों में मनोरंजन, शौक या पसंदीदा वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है. किसी जोखिमपूर्ण निवेश को जल्दी लाभ के आकर्षण में चुनने से बचें. उधार लेकर निवेश करना आज विशेष रूप से उचित नहीं रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन कभी-कभी अनुमान को वास्तविकता समझ लेने की प्रवृत्ति भी देता है. 

उपाय: विष्णु मंदिर में पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें. किसी गौशाला में गुड़ और हरा चारा दें.

शुभ रंग: सरसों पीला.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sagittarius Horoscope, Aaj Ka Rashifal, Dhanu Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com