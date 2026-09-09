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Pisces Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: विचारों को व्यवस्थित करने के लिए समय अनुकूल, कल्पनाशीलता देगी लाभ

Pisces Horoscope Today 09 September 2026, Meen Rashifal: दिन का आरंभ रचनात्मक सोच, सीखने की इच्छा और अपनी किसी प्रतिभा को उपयोग में लाने से हो सकता है. कामकाज में आपकी कल्पनाशीलता लाभ दे सकती है. काम का दबाव और छोटी-छोटी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. तनाव को कम करने के लिए कामों के बीच छोटे विराम लें.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: विचारों को व्यवस्थित करने के लिए समय अनुकूल, कल्पनाशीलता देगी लाभ
Pisces Aaj Ka Rashifal 09 September 2026 | Meen Horoscope Today
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Pisces Horoscope Today 09 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे. इस कारण दिन का आरंभ रचनात्मक सोच, सीखने की इच्छा और अपनी किसी प्रतिभा को उपयोग में लाने से हो सकता है. किसी विषय को सामान्य तरीके से करने के बजाय नया तरीका सूझ सकता है.

विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए विचारों को व्यवस्थित करने का समय अच्छा रहेगा. निवेश से जुड़ी कोई संभावना आकर्षित कर सकती है, लेकिन आज उत्साह और वास्तविक लाभ के बीच अंतर समझना जरूरी है. जोखिम वाले सौदे, सट्टा या बिना जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाना टालें. किसी व्यक्ति की सफलता देखकर उसी रास्ते पर तुरंत चल पड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा. पहले अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिम सहने की क्षमता देखें. प्रेम संबंधों में भावनाएं प्रबल रह सकती हैं. सामने वाले से बहुत अधिक अपेक्षा रखना निराशा दे सकता है. यदि कोई पुरानी बात मन में है तो उसे संकेतों में व्यक्त करने के बजाय स्पष्ट संवाद करें. संतान से संबंधित विषय में उसकी पसंद और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना अधिक उपयोगी रहेगा.

कामकाज में आपकी कल्पनाशीलता लाभ दे सकती है, खासकर लेखन, डिजाइन, शिक्षा, सलाह या रचनात्मक क्षेत्रों में. फिर भी विचार को परिणाम में बदलने के लिए समय-सीमा बनानी होगी. केवल योजना बनाते रहने से काम आगे नहीं बढ़ेगा. दोपहर 3:15 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में पहुंचेंगे. इसके बाद काम का दबाव और छोटी-छोटी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कोई पुराना लंबित कार्य दोबारा सामने आए तो उसे टालने के बजाय उसी दिन उसकी दिशा तय करें. प्रतियोगिता में किसी की चाल देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी में कमी भी न रहने दें. नौकरी में सहकर्मी से मतभेद हो सकता है. प्रतिक्रिया देने से पहले यह जांच लें कि समस्या वास्तव में कितनी बड़ी है. व्यापार में कर्मचारियों या सेवा से जुड़े किसी मामले पर शिकायत मिल सकती है; ग्राहक को तुरंत दोष देने के बजाय समाधान देना आपकी स्थिति मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन के दूसरे हिस्से में थकान या दिनचर्या बिगड़ने की संभावना है. भोजन का समय न बदलें और लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें. तनाव को कम करने के लिए कामों के बीच छोटे विराम लें.


उपाय: सुबह भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 109 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीली दाल या केले का दान करें.
शुभ रंग: समुद्री हरा और हल्का पीला.
 

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