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Pisces Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: बढ़ सकता है घरेलू खर्च, आर्थिक निर्णय लेने से पहले सलाह लेना जरूर

Aquarius Horoscope Today 06 September 2026, Kumbh Rashifal: घर की कोई छोटी परेशानी भी आपका ध्यान बार-बार अपनी ओर खींच सकती है. आज तर्क जीतने के बजाय संबंध को महत्व देना बेहतर होगा. धन के मामले में घरेलू खर्च बढ़ सकता है. बजट में आकस्मिक खर्च के लिए कुछ राशि अलग रखना उपयोगी रहेगा.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: बढ़ सकता है घरेलू खर्च, आर्थिक निर्णय लेने से पहले सलाह लेना जरूर
Pisces Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 | Meen Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 06 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे. इसलिए घर, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषय आज अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे. बाहरी उपलब्धियों की तुलना में निजी वातावरण को व्यवस्थित करना आपको ज्यादा संतोष देगा. घर की कोई छोटी परेशानी भी आपका ध्यान बार-बार अपनी ओर खींच सकती है. घर में मरम्मत, सफाई या किसी उपकरण को बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है.खर्च करने से पहले कीमत और गुणवत्ता की तुलना करें. केवल किसी परिचित की सिफारिश के आधार पर महंगी वस्तु खरीदना उचित नहीं होगा. यदि मकान या संपत्ति से जुड़ा दस्तावेज देखना है तो हर विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ें.

माता या घर की किसी वरिष्ठ महिला से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. उनकी सुविधा और जरूरतों पर ध्यान दें. यदि उनके साथ किसी बात को लेकर मतभेद है तो आज तर्क जीतने के बजाय संबंध को महत्व देना बेहतर होगा. उनकी कोई बात तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं, लेकिन उसे सुनना जरूरी है.

नौकरी में घर से जुड़ी चिंता आपका ध्यान भटका सकती है. काम के दौरान निजी समस्या बार-बार सोचने से उत्पादकता घटेगी. यदि संभव हो तो जरूरी घरेलू कार्य पहले निपटा लें और फिर पेशेवर जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें. व्यापारियों के लिए कार्यस्थल या ऑफिस के वातावरण में बदलाव का विचार आ सकता है. फर्नीचर, मशीन या सजावट पर खर्च करने से पहले देखें कि इससे वास्तव में काम की गति बढ़ेगी या केवल दिखावट बदलेगी. संपत्ति संबंधी निवेश में जल्दबाजी से बचें. वाहन चलाने वालों को सावधानी रखनी चाहिए. वाहन में कोई छोटी तकनीकी समस्या महसूस हो तो उसे टालें नहीं. अचानक यात्रा बन सकती है, इसलिए निकलने से पहले वाहन और जरूरी दस्तावेज जांच लें.


धन के मामले में घरेलू खर्च बढ़ सकता है. बजट में आकस्मिक खर्च के लिए कुछ राशि अलग रखना उपयोगी रहेगा. किसी रिश्तेदार के कहने पर संपत्ति या आर्थिक निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र सलाह जरूर लें. मानसिक रूप से पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं. हर बीती घटना को वर्तमान से जोड़ना उचित नहीं होगा. घर में शांत वातावरण बनाए रखें और अनावश्यक बहस से दूरी रखें.


उपायः ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर शाम को घर में घी का दीपक जलाएं.
शुभ रंग: हल्का नीला.
 

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