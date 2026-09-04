Pisces Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: नए कार्य को संभालने का अवसर, पुराने संपर्क हो सकते हैं उपयोगी

Pisces Horoscope Today 04 August 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति साहस, प्रयास, संचार, छोटे भाई-बहनों, कौशल और छोटी यात्राओं से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगी. आज काम अपने आप बनने की अपेक्षा करने के बजाय पहल करने पर परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहेगी. आपकी कोशिशों का असर धीरे-धीरे दिखाई देगा, इसलिए शुरुआत करने में संकोच न करें.

नौकरी में किसी नए कार्य को संभालने का अवसर मिल सकता है. ऐसा काम जिसमें बातचीत, प्रस्तुति, लेखन या लोगों से संपर्क की जरूरत हो, उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. अपनी बात बहुत लंबी करने के बजाय मुख्य बिंदु स्पष्ट रखें. किसी सहकर्मी से मतभेद हो तो संदेशों के माध्यम से बहस करने के बजाय सीधे बातचीत करना बेहतर रहेगा. व्यापारियों के लिए प्रचार-प्रसार और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का अच्छा समय है. पुराने संपर्कों को दोबारा संदेश भेजना उपयोगी हो सकता है. सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम से काम करने वालों को प्रतिक्रिया मिल सकती है. हालांकि हर प्रतिक्रिया का जवाब देना जरूरी नहीं; आलोचना को व्यक्तिगत विवाद बनाने से बचें.



छोटे भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार से जुड़ा कोई काम आपकी जिम्मेदारी बन सकता है. यदि सामने वाला आपकी सलाह मांगता है तो अपनी राय थोपने के बजाय विकल्प समझाएं. किसी रिश्तेदार के साथ पैसों का लेन-देन हो तो भावनात्मक भरोसे के साथ स्पष्ट हिसाब भी रखें. छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है. काम से जुड़ी यात्रा में समय बचाने के लिए पहले से मार्ग और जरूरी सामान की जांच कर लें. अचानक बने कार्यक्रम में जल्दबाजी करने से कोई आवश्यक वस्तु छूट सकती है.

आर्थिक रूप से दिन मेहनत के माध्यम से लाभ बढ़ाने की दिशा दिखाएगा. किसी एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय अतिरिक्त कौशल से कमाई की संभावना तलाश सकते हैं. हालांकि बिना समझे कोई ऑनलाइन योजना या निवेश शुरू करना उचित नहीं होगा. व्यक्तिगत स्तर पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन हर चुनौती को अकेले संभालने की जिद न करें. जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति की सहायता लेना कमजोरी नहीं है. किसी पुराने डर का सामना करने का अवसर भी मिल सकता है.

स्वास्थ्य में हाथ, कंधे या गर्दन पर अधिक दबाव से बचें, विशेषकर यदि लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करते हैं. थोड़ी-थोड़ी देर में शरीर को आराम देना उपयोगी रहेगा.



उपायः मंत्र: सुबह 108 बार ॐ रामदूताय नमः का जाप करें. हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा पढ़ें.

शुभ रंग: सिंदूरी

