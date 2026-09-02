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Pisces Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: आमदनी बढ़ाने के बनेंगे योग, सोच-समझकर करें आर्थिक लेन-देन

Horoscope Today 02 September 2026, Meen Rashifal: आर्थिक स्थिति व्यवस्थित करने और बचत बढ़ाने का अवसर मिलेगा. परिवार पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए खरीदारी और लेन-देन में सावधानी रखें तथा गुस्से में बोलने से बचें.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: आमदनी बढ़ाने के बनेंगे योग, सोच-समझकर करें आर्थिक लेन-देन
मीन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 02 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे. आज धन, बचत, वाणी और पारिवारिक संसाधनों से जुड़े निर्णय महत्वपूर्ण हो सकते हैं. किसी आर्थिक मामले को व्यवस्थित करने का मन बनेगा. यदि पिछले कुछ समय से खर्चों का हिसाब नहीं रखा है तो आज उसे लिखकर देखने से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. 

धन के मामले में बचत की दिशा मजबूत करने का अवसर है. कोई भुगतान प्राप्त हो सकता है या आय से जुड़ी योजना में सुधार की संभावना बनेगी. लेकिन साथ ही परिवार की जरूरतों पर अतिरिक्त रकम भी खर्च हो सकती है. किसी महंगी वस्तु की खरीदारी हो तो केवल पसंद देखकर निर्णय न लें; गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों जांचें. व्यापार में बातचीत से काम बनने की संभावना है. ग्राहक को समझाने की आपकी क्षमता प्रभावी रहेगी. पुराने लेन-देन की कोई बात दोबारा उठ सकती है, इसलिए हिसाब की जानकारी तैयार रखें. साझेदार या कर्मचारी से पैसों की चर्चा करते समय अस्पष्ट शब्दों से बचें. छोटी गलतफहमी भुगतान में देरी करा सकती है. 

नौकरी में वेतन, प्रोत्साहन या अतिरिक्त जिम्मेदारी से जुड़ी बात उठ सकती है. अपनी मांग रखने से पहले अपने काम के परिणामों और योगदान को स्पष्ट रूप से सामने रखना बेहतर रहेगा. कार्यालय में किसी सहकर्मी की निजी या आर्थिक जानकारी दूसरों के साथ साझा न करें. वाणी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और कमजोरी भी. किसी करीबी से बातचीत में पुरानी शिकायत अचानक सामने आ सकती है. गुस्से में कही बात बाद में वापस लेना कठिन होगा. इसलिए विवाद की स्थिति में कुछ समय मौन रहना अधिक उपयोगी रहेगा. भोजन की आदतों पर भी ध्यान देना होगा. स्वाद के कारण ज्यादा खाना या अनियमित समय पर भोजन करना भारीपन पैदा कर सकता है. पर्याप्त पानी लें और दिनचर्या में बहुत अधिक बदलाव न करें. 

परिवार में धन या किसी वस्तु के उपयोग को लेकर मतभेद संभव है. हर व्यक्ति अपनी जरूरत अलग तरह से देख सकता है. निर्णय थोपने के बजाय सभी पक्षों को सुनना बेहतर रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको आर्थिक सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा. 

उपाय: केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल अर्पित करें और दीपक जलाएं. भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाकर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: हल्का सुनहरा.

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