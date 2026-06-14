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Aaj Ka Panchang 14 June: दर्श अमावस्या पर बन रहे शुभ योग, जानिए तिथि, मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 14 June 2026: आज दर्श अमावस्या और पुरुषोत्तम मास का विशेष संयोग है. इस दिन अभिजीत, विजय मुहूर्त और अमृत काल का शुभ योग बन रहा है. जानिए तिथि, शुभ-अशुभ समय और पंचांग की महत्वपूर्ण जानकारी.

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Aaj Ka Panchang 14 June: दर्श अमावस्या पर बन रहे शुभ योग, जानिए तिथि, मुहूर्त और राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang: दर्श अमावस्या पर बन रहे शुभ योग, जानें मुहूर्त, राहुकाल और तिथि.

Aaj Ka Panchang 14 June 2026: सनातन धर्म में पंचांग (नक्षत्र, करण, योग, वार, तिथि) का बेहद महत्व होता है. इसके आधार पर ही दिन की शुरुआत व शुभ-अशुभ का निर्धारण होता है. 14 जून 2026 को नारायण को प्रिय पुरुषोत्तम मास का 29वां दिन है. साथ ही दर्श अमावस्या भी है.

अमावस्या तिथि और सूर्योदय-सूर्यास्त

रविवार को ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी, जिसे दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कई लोग पितरों की पूजा-श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं. 14 जून को सूर्योदय 5 बजकर 23 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 7 बजकर 20 मिनट पर होगा.

तिथि, नक्षत्र, योग और करण

चतुर्दशी 12 बजकर 19 मिनट दोपहर तक रहेगी. इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी. नक्षत्र रोहिणी रात 10 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा और योग धृति दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक, करण शकुनि दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

शुभ मुहूर्त और अमृत काल

रविवार के शुभ मुहूर्त व योग की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 2 मिनट से 4 बजकर 43 मिनट तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 54 मिनट सुबह से दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 41 मिनट से 3 बजकर 37 मिनट तक रहेगा. वहीं, गोधूलि मुहूर्त शाम 7 बजकर 19 मिनट से 7 बजकर 39 मिनट तक और अमृत काल शाम 7 बजकर 26 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगा.

राहुकाल और अन्य अशुभ समय

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल शाम 5 बजकर 35 मिनट से 7 बजकर 20 मिनट तक, यमगंड दोपहर 12 बजकर 21 मिनट से 2 बजकर 6 मिनट तक, गुलिक काल दोपहर 3 बजकर 51 मिनट से 5 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. इसके साथ ही दुर्मुहूर्त शाम 5 बजकर 28 मिनट से 6 बजकर 24 मिनट तक और आडल योग सुबह 5 बजकर 23 मिनट से रात 10 बजकर 14 मिनट तक रहेगा.

वर्ज्य समय और धार्मिक कार्य

इस दिन वर्ज्य समय और बाण काल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए. ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन नए काम शुरू करने से बचना बेहतर होता है. पितर पूजन, तर्पण और दान-पुण्य जैसे कार्य इस तिथि पर शुभ फल देते हैं. लोगों को सलाह दी जाती है कि राहुकाल और दुर्मुहूर्त में कोई महत्वपूर्ण कार्य या यात्रा न करें.

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