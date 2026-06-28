Pisces Horoscope 28 June 2026: दशम भाव का चंद्रमा दिलाएगा दफ्तर में नई पदोन्नति और वरिष्ठों से दिलाएगा पहचान

Pisces horoscope 28 June 2026 meen rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर मीन राशि के लिए दशम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे करियर, प्रतिष्ठा incentives और कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलते हैं. यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है. कार्यों में गति आएगी और जिम्मेदारियों का विस्तार हो सकता है.

करियर और व्यापार

लंबे समय से जिस लक्ष्य पर आप काम कर रहे थे, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है. कार्यस्थल पर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर या पदोन्नति से जुड़ी खबर मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित रहेंगे. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय विस्तार और नए संपर्क बनाने के लिए अनुकूल है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सहयोग और संतुलन बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद करेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है. परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना बन सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिरता और सुधार दिखाई देगा. आय में वृद्धि हो सकती है. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना लाभकारी रहेगा. खर्च सामान्य रहेंगे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से चलने पर बचत बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. स्वास्थ्य सामान्य तौर पर बेहतर रहेगा.

उपायः तुलसी के पौधे में नियमित जल और दीपक अर्पित करें. जल को व्यर्थ करने से बचें.

शुभ रंगः हल्का पीला.