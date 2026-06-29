Capricorn Horoscope 29 June 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आध्यात्मिकता, कार्यों में दिलाएगा सफलता

Capricorn horoscope 29 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश मकर राशि के लिए आत्मचिंतन, मानसिक संतुलन और आंतरिक तैयारी का समय लेकर आएगा. यह गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा, जो अवचेतन मन, एकांत, विदेश, आध्यात्मिकता और भविष्य की योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है. इस दिन आप विचारों को अधिक महत्व देंगे.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपको बिना शोर किए अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी. पर्दे के पीछे किया गया प्रयास आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को गोपनीय परियोजनाओं या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर काम करने का अवसर मिल सकता है. व्यापारियों को नए विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने का समय मिलेगा. विदेश या दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में लाभ मिलेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शांत और संतुलित व्यवहार लाभदायक रहेगा. कुछ समय स्वयं के लिए निकालने की इच्छा होगी. यदि पिछले दिनों मानसिक दबाव अधिक रहा है, तो यह गोचर आपको भीतर से स्वयं को व्यवस्थित करने का अवसर देगा. किसी आध्यात्मिक पुस्तक या प्रेरणादायक व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है. प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है लेकिन बातचीत से सुधार होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना उचित रहेगा. अनावश्यक खर्चों की समीक्षा करने से भविष्य में लाभ होगा. निवेश से जुड़े निर्णयों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए शोध और विश्लेषण के कार्यों में सफलता का योग है. स्वास्थ्य के मामले में पर्याप्त विश्राम अत्यंत आवश्यक रहेगा. नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें.

उपायः रात्रि में चंद्रमा को देखकर मन ही मन अपनी किसी एक सकारात्मक इच्छा का संकल्प लें और उसके बाद सफेद तिल किसी बहते जल में प्रवाहित करें.

शुभ रंगः स्लेटी.