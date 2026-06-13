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Libra Horoscope 13 June 2026: दोपहर के बाद अष्टम चंद्रमा लाएगा व्यावहारिक और आर्थिक चुनौतियां

Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज सुबह तक का समय रिश्तों में कूटनीतिक सफलता दिलाएगा. सुबह के बाद चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करवाएगा.

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Libra Horoscope 13 June 2026: दोपहर के बाद अष्टम चंद्रमा लाएगा व्यावहारिक और आर्थिक चुनौतियां
आर्थिक मामलों में सतर्कता और व्यावहारिक सोच जरूरी होगी.

Libra horoscope 13 June 2026 tula rashi: आज सुबह लगभग 9:30 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने से आपके लिए रिश्ते, साझेदारी और पारस्परिक समझ प्रमुख विषय बने रह सकते हैं. दिन के शुरुआती घंटों में आपको दूसरों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करना होगा.

करियर और व्यापार

व्यावसायिक क्षेत्र में सहयोगात्मक कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है. अनुबंध या समझौते से जुड़े मामलों में सावधानीपूर्वक समीक्षा करना आवश्यक रहेगा. 9:30 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आर्थिक प्रबंधन, साझा संसाधन, निवेश और दीर्घकालिक सुरक्षा से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होंगे. किसी खर्च या वित्तीय निर्णय का पुनर्मूल्यांकन लाभदायक हो सकता है.

परिवार और प्रेम

सुबह के समय सामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं. प्रेम संबंधों में सतही आकर्षण की तुलना में विश्वास और प्रतिबद्धता अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार करने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य

मानसिक रूप से गंभीर महसूस कर सकते हैं. अनावश्यक विवादों से दूरी बनाकर रखें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

उपायः अपने कार्यस्थल या घर में ताजे फूल रखें. पानी का दुरुपयोग करने से पूरी तरह बचें.

शुभ रंग: आसमानी नीला, गुलाबी और क्रीम.

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