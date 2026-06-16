Rashifal, 16 June 2026: आज का दिन 12 राशियों के लिए बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और त्वरित निर्णय क्षमता के दम पर आगे बढ़ने का शानदार अवसर लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन बुध की स्वराशि मिथुन में गोचर करेंगे, जिससे वातावरण में वैचारिक सक्रियता, नई सूचनाओं का आदान-प्रदान और कार्यों की गति सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक तेज रहेगी. आज लोग अपनी बातों, विचारों और संपर्कों के बल पर बड़े से बड़ा काम आसानी से पूरा करने में सफल हो सकते हैं.
12 राशियों के लिए क्या कहते हैं सितारे
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन अपनी प्रतिभा, मल्टीटास्किंग क्षमता और कार्यकुशलता दिखाने का सुनहरा मौका लेकर आया है. वहीं व्यापारियों को नए ग्राहकों, मार्केटिंग रणनीतियों और दूरस्थ संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है. मीडिया, सेल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिक्षा, कंसल्टेंसी और संचार से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. कई राशियों के अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में संयम और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन और सामाजिक संपर्कों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है.
Astrology LIVE:राहुकाल और ज्योतिषीय सलाह
- आज राहुकाल दोपहर 3 बजकर 51 मिनट से 5 बजकर 36 मिनट तक रहेगा.
- इसके अलावा यमगंड सुबह 8 बजकर 52 मिनट से 10 बजकर 37 मिनट तक रहेगा.
- गुलिक काल दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से 2 बजकर 7 मिनट तक रहेगा.
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मंगलवार होने के कारण मंगल ग्रह से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए. वहीं वृद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त का लाभ लेकर महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करना शुभ फलदायी माना जाएगा.
16 June 2026 Rashifal:शुभ मुहूर्त और विशेष योग
- आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 3 मिनट से 4 बजकर 43 मिनट तक रहेगा.
- अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक.
- विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 41 मिनट से 3 बजकर 37 मिनट तक रहेगा.
- इसके अलावा अमृत काल सुबह 7 बजकर 25 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगा.
- वहीं त्रिपुष्कर योग दोपहर 4 बजकर 12 मिनट से शुरू होकर 17 जून की देर रात 12 बजकर 52 मिनट तक चलेगा, जिसे बेहद शुभ योग माना जाता है.
Aaj 16 June 2026 Ka Rashifal:तिथि, नक्षत्र, योग और करण का संयोग
16 जून को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. हालांकि उदयातिथि के अनुसार पूरे दिन द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 4 बजकर 12 मिनट तक रहेगा, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा. वृद्धि योग 17 जून दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक बना रहेगा, जबकि बालव करण दोपहर 2 बजकर 39 मिनट तक रहेगा.
Aaj ka Rashifal 16 June 2026:सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रमा का समय
आज सूर्योदय सुबह 5 बजकर 23 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 7 बजकर 21 मिनट पर होगा. चंद्रोदय सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर और चंद्रास्त रात 8 बजकर 54 मिनट पर होगा. दिनभर चंद्रमा का प्रभाव मानसिक गतिविधियों और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है.