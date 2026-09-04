Libra Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, सोच-समझकर लें फैसले

Libra Horoscope Today 04 August 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति अचानक बनने वाली परिस्थितियों, गुप्त विषयों, साझा धन और मानसिक गहराई से जुड़े मामलों को प्रमुख बनाएगी. आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा. जो बात पहली नजर में सरल दिखाई दे, उसके पीछे की पूरी स्थिति समझने के बाद ही कदम उठाएं. विशेष रूप से आर्थिक मामलों में अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें.

कार्यक्षेत्र में कोई पुराना मामला दोबारा सामने आ सकता है. जिस काम को आप समाप्त मान चुके थे, उसमें संशोधन या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. इससे शुरुआत में परेशानी महसूस होगी, लेकिन इसे अपनी कार्यक्षमता सुधारने का अवसर समझना बेहतर रहेगा. नौकरी में किसी सहकर्मी की निजी बात को आगे बढ़ाने से बचें. कार्यालय की अंदरूनी चर्चा में अनावश्यक रूप से शामिल होना आपकी छवि प्रभावित कर सकता है. व्यापार में साझेदारी और भुगतान से जुड़े विषयों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी. किसी पुराने ग्राहक से पैसा अटका हो तो बातचीत हो सकती है, लेकिन केवल आश्वासन के आधार पर अगला माल भेजने से बचें. दस्तावेज, बिल और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रखें. निवेश करने का विचार हो तो आज बड़े जोखिम से दूरी बनाए रखना अधिक समझदारी होगी.

परिवार में किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर मन में सवाल उठ सकता है. हर बदलाव को अपने विरुद्ध न समझें. बिना पूछे निष्कर्ष निकालने से संबंधों में अनावश्यक दूरी बन सकती है. किसी पुराने विवाद को फिर से खोलने के बजाय वर्तमान समस्या पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. धन के मामले में अचानक खर्च सामने आ सकता है. घर की मरम्मत, उपकरण या किसी साझा जिम्मेदारी पर राशि लग सकती है. इसलिए आज बचत की रकम को बिना योजना के इस्तेमाल न करें. उधार देने से पहले वापसी की स्थिति पर विचार जरूर करें.

मानसिक रूप से आप सामान्य दिनों की तुलना में अधिक संवेदनशील रह सकते हैं. किसी की टिप्पणी देर तक मन में रखने की आदत से बचें. अकेले समय में सकारात्मक गतिविधि करना मन को हल्का रखेगा. शरीर में थकान महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें और पर्याप्त आराम लें.



उपायः 108 बार ॐ दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. शाम को मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर लाल पुष्प अर्पित करें

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

