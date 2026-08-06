Singh Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: आज दूसरों की सलाह को न करें नजरअंदाज, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल

Leo Horoscope Today 6 August 2026, Singh Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर आपके लिए दिशा विस्तार, ज्ञान और निर्णय क्षमता को सक्रिय करने वाला रहेगा. आज आप केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. आपके भीतर कुछ नया सीखने या अपने दृष्टिकोण को बदलने की इच्छा जाग सकती है. हालांकि, आत्मविश्वास अधिक होने के कारण आप दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो आगे चलकर चुनौती बन सकता है.

कार्यक्षेत्र में आज आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा या योजना का हिस्सा बन सकते हैं. आपकी राय को महत्व मिलेगा, लेकिन उसे प्रभावी बनाने के लिए तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है. जो लोग शिक्षा, प्रशासन या सलाहकार क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से सक्रिय रहेगा. व्यवसाय से जुड़े लोग किसी नई दिशा में सोच सकते हैं, लेकिन बिना परीक्षण के कोई बड़ा कदम उठाना जोखिमपूर्ण हो सकता है. आज लंबी दूरी की यात्रा या उससे जुड़ी योजना बन सकती है, लेकिन यात्रा के दौरान समय और दस्तावेजों को लेकर सतर्कता आवश्यक है. छोटी सी चूक असुविधा पैदा कर सकती है.

व्यक्तिगत जीवन में आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहेंगे, जिससे कभी-कभी सामने वाला खुद को अनदेखा महसूस कर सकता है. रिश्तों में लचीलापन अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की बात आज मार्गदर्शक साबित हो सकती है. स्वास्थ्य के संदर्भ में जांघों, कमर या थकान से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं. अधिक भागदौड़ से बचें और शरीर को आराम दें.

उपाय: किसी विद्यार्थी को पेन या कॉपी दान करें. ॐ नमः शिवाय का 21 बार जप करें.

शुभ रंग: नारंगी.