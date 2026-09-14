Leo Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: पुराने संपर्क के माध्यम बनेंगे नए संपर्क, विचारों को सामने रखने का अवसर

Leo Horoscope Today 14 August 2026, Sinh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे. आज किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्वयं पहल करनी पड़ सकती है. लंबे समय से जिस व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ है, उससे बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और उसके माध्यम से कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है. अपने विचारों को केवल मन में रखने के बजाय उन्हें व्यवस्थित तरीके से सामने रखने का अवसर मिलेगा.

लेखन, मीडिया, बिक्री, प्रचार या लोगों से लगातार संवाद वाले कामों में सक्रियता बढ़ेगी. आपकी प्रस्तुति प्रभाव डाल सकती है, लेकिन शब्दों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. किसी ईमेल, प्रस्ताव या महत्वपूर्ण संदेश को भेजने से पहले एक बार दोबारा पढ़ लें. मजाक में कही गई बात भी कोई व्यक्ति गंभीरता से ले सकता है. छोटे भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार के साथ किसी व्यावहारिक विषय पर चर्चा संभव है. आप उनकी मदद करना चाहेंगे, लेकिन उनकी ओर से लिए जाने वाले निर्णय अपने ऊपर न लें. जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप रिश्ते में खिंचाव पैदा कर सकता है. यदि कोई व्यक्ति सलाह नहीं मानता तो उसे बार-बार समझाने की कोशिश न करें.

व्यापार में प्रचार-प्रसार के लिए दिन उपयोगी है. नए ग्राहक तक पहुंच बनाने के लिए पुराने संपर्क काम आ सकते हैं. हालांकि हर व्यक्ति को ग्राहक मानकर समय खर्च करना उचित नहीं होगा. जिन लोगों की वास्तविक रुचि दिखाई दे, उन्हीं पर अधिक ध्यान दें. नौकरी में भी नेटवर्किंग या किसी दूसरे विभाग से संपर्क आपके लिए उपयोगी हो सकता है. छोटी दूरी की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. निकलने से पहले समय का पर्याप्त अंतर रखें. रास्ते में जल्दबाजी या वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल परेशानी बढ़ा सकता है. यदि यात्रा आवश्यक नहीं है तो केवल आवेग में योजना न बनाएं.

आज आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी बात साबित करने की जिद आपको थका सकती है. हर बहस में अंतिम शब्द बोलना आवश्यक नहीं. किसी विवाद से पीछे हटना कई बार समझदारी होती है. अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाएं जहां वास्तविक परिणाम प्राप्त हो सकता है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर ॐ गणाधिपतये नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरे फल या हरी सब्जियां दान करें.

शुभ रंग: नारंगी और हल्का हरा.

