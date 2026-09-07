Leo Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: कार्यस्थल पर संपर्कों से होगी फायदा, रुकी हुई योजना को मिलेगा सहयोग

Leo Horoscope Today 07 August 2026, Sinh Rashi ka Rashifal: आज सिंह राशि वालों के लिए दिन का आरंभ पर्दे के पीछे चल रहे विषयों को समझने में निकल सकता है. दोपहर 12:40 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे. इसके बाद कर्क राशि में पहुंचकर बारहवें भाव को सक्रिय करेंगे. इसलिए पूर्वाह्न में लाभ, संपर्क और योजनाओं को गति मिलेगी, जबकि दोपहर बाद खर्च, विश्राम और कुछ निजी मामलों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा. सुबह किसी पुराने संपर्क से ऐसी सूचना मिल सकती है जो आगे चलकर आपके काम आए.

मित्रों या परिचितों के बीच आपकी बात को महत्व मिलेगा और किसी रुकी हुई योजना को सहयोग मिलने की संभावना है. यदि आप लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज उसकी दिशा स्पष्ट करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है. कुछ लोग केवल अपनी आवश्यकता के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसलिए सहयोग करने से पहले अपनी सीमाएं तय रखें.

आर्थिक दृष्टि से पूर्वाह्न अपेक्षाकृत उपयोगी रहेगा. रुका हुआ भुगतान, लाभ की उम्मीद या किसी पुराने निवेश की समीक्षा जैसे विषय सामने आ सकते हैं. लेकिन दोपहर के बाद स्थिति बदलने पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. घर की सुविधा, ऑनलाइन खरीदारी या अचानक बने कार्यक्रम पर पैसा निकल सकता है. खर्च करते समय यह देखें कि जरूरत और इच्छा में अंतर क्या है.

दोपहर बाद बारहवें भाव का प्रभाव आपको थोड़ी दूरी और शांति की जरूरत महसूस करा सकता है. हर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना आवश्यक नहीं होगा. यदि मन थका हुआ हो तो स्वयं को समय देना ज्यादा उपयोगी रहेगा. किसी व्यक्ति की बात को लेकर मन में बार-बार विचार चल सकते हैं, लेकिन हर आशंका को तथ्य मान लेना ठीक नहीं होगा.

कार्यस्थल पर सुबह टीम या संपर्कों से फायदा मिल सकता है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है. मगर दोपहर बाद महत्वपूर्ण कामों की समयसीमा पर विशेष ध्यान दें. लापरवाही से कोई भुगतान, दस्तावेज या संदेश छूट सकता है. स्वास्थ्य में नींद और मानसिक आराम को प्राथमिकता दें. देर रात तक जागने या लगातार स्क्रीन देखने से थकान बढ़ सकती है. यदि शरीर आराम मांग रहा हो तो उसे नजरअंदाज करके काम खींचना उचित नहीं रहेगा.



उपाय: सुबह गेहूं या गुड़ का दान करें. घर में तांबे के दीपक में घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक जोड़ी चप्पल भेंट करें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला.