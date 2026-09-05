Leo Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: पुराने परिचित से मिलेगा नया प्रस्ताव, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

Leo Horoscope Today 05 September 2026, Sinh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से दसवें भाव में और उसके बाद ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा काम, जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि दोपहर के बाद लाभ, संपर्क और नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित होगा. इस बदलाव के कारण सुबह का अनुशासन और बाद की व्यावहारिक समझ दोनों जरूरी रहेंगे.

सुबह कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपकी निर्णय क्षमता की परीक्षा होगी. वरिष्ठ व्यक्ति आपसे तत्काल जवाब मांग सकता है, इसलिए बिना तैयारी के कोई वादा न करें. अधूरे आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने से बाद में स्थिति संभालनी पड़ सकती है. यदि कोई महत्वपूर्ण फाइल या दस्तावेज आपके जिम्मे है तो अंतिम रूप देने से पहले उसकी दोबारा जांच करें.

नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें. अत्यधिक काम स्वीकार करने से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. किसी सहकर्मी की गलती अपने सिर लेने से बचें, लेकिन टीम के काम में सहयोग का रवैया बनाए रखें. व्यापार में सुबह प्रशासनिक या प्रबंधन संबंधी काम अधिक रह सकते हैं. दोपहर बाद चंद्रमा ग्यारहवें भाव में आने से ग्राहक, मित्र और व्यावसायिक संपर्क सक्रिय होंगे. किसी पुराने परिचित के माध्यम से नया प्रस्ताव मिल सकता है. फिर भी लाभ का अनुमान लगाकर पहले से खर्च न करें. कमीशन, भुगतान और समयसीमा स्पष्ट होने के बाद ही सौदा पक्का करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति में दोपहर बाद सुधार के संकेत मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा या अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सकता है. यदि कोई लक्ष्य लंबे समय से अधूरा है तो उसके लिए सहयोगी मिल सकता है. हालांकि बहुत लोगों को अपनी योजना बताने से बचें; हर सलाह आपके हित में नहीं होगी. सामाजिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. किसी कार्यक्रम या व्यावसायिक बैठक में प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क हो सकता है. बातचीत में अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करें, मगर अतिशयोक्ति न करें. आपकी सहजता ही दूसरों पर बेहतर प्रभाव डालेगी. सुबह काम का दबाव मानसिक थकान दे सकता है. दोपहर बाद माहौल हल्का होने से मन बेहतर रहेगा. शाम को अत्यधिक सामाजिक व्यस्तता के कारण आराम का समय न छूटने दें.



उपाय: सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और उसमें लाल फूल डालें. किसी सफाईकर्मी को अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तु भेंट करें.

शुभ रंग: तांबे जैसा नारंगी.

