विज्ञापन
विशेष लिंक

Leo Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: जिम्मेदारियों से चमकेगी आपकी काबिलियत, सही फैसलों से बढ़ेगी प्रतिष्ठा

Horoscope Today 03 September 2026, Singh Rashifal: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और पहचान मजबूत होगी. आर्थिक फैसलों में सावधानी रखें और परिवार व मानसिक संतुलन पर ध्यान दें.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Leo Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: जिम्मेदारियों से चमकेगी आपकी काबिलियत, सही फैसलों से बढ़ेगी प्रतिष्ठा
सिंह आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 03 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि के दसवें भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति आपके कर्मक्षेत्र, जिम्मेदारियों, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता को सक्रिय करेगी. दिन ऐसा रहेगा जब आपकी कार्यशैली पर लोगों की नजर रहेगी और आपके द्वारा लिया गया कोई फैसला आगे की दिशा तय कर सकता है. इसलिए काम को केवल पूरा करने के बजाय उसकी गुणवत्ता और समयबद्धता पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण होगा. 

नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जिसे पहले आप अतिरिक्त बोझ समझ रहे थे, लेकिन वही आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत करने वाला साबित हो. हालांकि अधिकार जताने की कोशिश में सहकर्मियों से दूरी न बनाएं. हर बात अपने तरीके से करवाने की जिद टीम के माहौल को प्रभावित कर सकती है. 

व्यापार में काम की गति बढ़ सकती है. किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा सक्रिय करने या रुके हुए सौदे को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. सरकारी कागजों, लाइसेंस, भुगतान या अनुबंध से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें. किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है. आपकी महत्वाकांक्षा इस दिन मजबूत रहेगी और आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं. यह अच्छी बात है, लेकिन हर उपलब्धि तुरंत हासिल करने का दबाव खुद पर न डालें. जल्दबाजी में लिया गया पेशेवर निर्णय बाद में संशोधन की मांग कर सकता है. 

परिवार की तुलना में आपका ध्यान काम की ओर अधिक रहने की संभावना है. इससे घर के किसी व्यक्ति को लग सकता है कि आप उसकी बात को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे. व्यस्तता के बीच निजी संबंधों के लिए थोड़ा समय निकालना उपयोगी रहेगा. धन संबंधी मामलों में कमाई से ज्यादा भविष्य की वित्तीय योजना पर विचार करने का दिन है. बड़ा खर्च करना हो तो पहले यह देखें कि उससे आपकी नियमित बचत प्रभावित तो नहीं होगी. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के कहने मात्र से आर्थिक निर्णय लेने से बचें. 

मानसिक रूप से आप खुद से बहुत अपेक्षाएं रख सकते हैं. यदि कोई कार्य आपकी योजना के अनुसार न हो तो इसे व्यक्तिगत असफलता न मानें. परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलना भी समझदारी है.

उपाय: सुबह सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. कार्यस्थल पर किसी सफाईकर्मी को उपयोगी वस्तु दें. 

शुभ रंग: सुनहरा
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Leo Horoscope, Aaj Ka Rashifal, Singh Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com