Aquarius Horoscope 26 June 2026: दोपहर बाद दशम चंद्रमा दिलाएगा दफ्तर में बड़ा पदभार और बढ़ाएगा सार्वजनिक छवि

Aquarius horoscope 26 June 2026 kumbh rashi: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए सीख, विस्तार और फिर आत्ममंथन का क्रम लेकर आएगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, जिससे भाग्य, यात्रा, शिक्षा और नए अनुभवों से जुड़े अवसर सक्रिय होंगे. सुबह के समय किसी महत्वपूर्ण जानकारी या मार्गदर्शन से दिशा स्पष्ट हो सकती है.

करियर और व्यापार

उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि विशेष रूप से सहायक रह सकती है. कार्यक्षेत्र में सुबह का समय योजनाओं को विस्तार देने के लिए उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि से दशम भाव में आ जाएगा. इसके प्रभाव से ध्यान पूरी तरह करियर, जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि पर केंद्रित होगा. यह समय कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत करने का संकेत देता है. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण कार्य में नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय में प्रतिष्ठा बढ़ाने का समय रहेगा.

परिवार और प्रेम

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे, हालांकि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना उचित होगा. योजना बनाकर आगे बढ़ने से स्थिर लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सुबह का समय हल्का और प्रेरणादायक रहेगा, जबकि शाम के बाद व्यस्तता बढ़ सकती. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक संतुलन बनाए रखेगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्पष्टता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. सुबह नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि बाद में जिम्मेदारियों के कारण खर्च या दबाव बढ़ सकता है. दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें, योग अवश्य करें.

उपायः किसी मंदिर या धर्मस्थल में जल पात्र भरकर उसमें थोड़ा सा चावल डालकर सेवा भाव से रखें.

शुभ रंगः नीला.