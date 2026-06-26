FIFA WC 2026 में बड़ा उलटफेर, चार बार की चैंपियन जर्मनी को हराकर इक्वाडोर नॉकआउट स्टेज में पहुंची

Ecuador vs Germany: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ई (Group E) के मुकाबले में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. फिलाडेल्फिया स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इक्वाडोर ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चार बार की विश्व विजेता जर्मनी को 2-1 से करारी शिकस्त दे दी है. इस धमाकेदार और ऐतिहासिक जीत के साथ ही इक्वाडोर की टीम ने वर्ल्ड कप के अगले दौर यानी 'राउंड ऑफ 32' का टिकट भी पूरी तरह पक्का कर लिया है.

लेरॉय साने ने जर्मनी को दिलाई थी शुरुआती बढ़त

इस महत्वपूर्ण मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच बेहद आक्रामक खेल देखने को मिला. जर्मनी ने मैच शुरू होते ही इक्वाडोर के डिफेंस पर धावा बोल दिया और मुकाबले के दूसरे मिनट में ही शानदार गोल दागते हुए 1-0 की शुरुआती बढ़त हासिल कर ली. जर्मनी के लिए यह शुरुआती गोल स्टार खिलाड़ी लेरॉय साने ने किया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि जर्मन टीम मैच पर अपना दबदबा बना लेगी.

इक्वाडोर ने किया पलटवार, गोंजालो प्लाटा ने दागा मैच जिताऊ गोल



शुरुआती झटका लगने के बावजूद इक्वाडोर की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और मैदान पर जबरदस्त वापसी की. मैच के 9वें मिनट में ही इक्वाडोर के फॉरवर्ड्स ने जर्मनी के गोलपोस्ट पर सटीक हमला बोलते हुए स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया. इसके बाद दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच बढ़त बनाने की होड़ मच गई. मैच के इस निर्णायक मोड़ पर इक्वाडोर के गोंजालो प्लाटा ने एक जादुई गोल करके जर्मनी के खेमे में खलबली मचा दी. दाहिने विंग (Right Wing) से मिली एक बेहतरीन कॉर्नर किक का भरपूर फायदा उठाते हुए गोंजालो प्लाटा ने एक शानदार शॉट मारा, जो सीधे नेट के अंदर चला गया. गोंजालो के इस बेहतरीन गोल की बदौलत इक्वाडोर ने मैच में 2-1 की निर्णायक बढ़त बना ली, जो मैच खत्म होने तक बरकरार रही.



