बॉयफ्रेंड के साथ भागने के बजाए मंगेतर को मार क्यों दिया? सिया ने पूछताछ में खुद बताया

शादी नहीं करनी थी तो भाग क्यों नहीं गई, मार क्यों दिया? पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल को लेकर यह सवाल कई लोगों की जेहन में उठ रहा है. ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था कि जब सोनम ने शिलॉन्ग में राजा रघुवंशी की हत्या की थी. मेरठ के नीले ड्रम वाले सौरव राजपूत मर्डर केस में भी इसी तरह के सवाल उठे थे. इन 3 चर्चित घटनाओं के अलावा इस तरह के और भी मामलों में यह सवाल सहज ही उठता है. मंगेतर हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो... यदि किसी को किसी के साथ नहीं रहना है, तो साफ-साफ अलग हो जाए. किसी की हत्या क्यों करना?

भरोसे की हत्या के पीछे क्या मानसिकता?

यदि किसी को किसी के साथ नहीं रहना तो उसकी हत्या से बेहतर है कि दूर हो जाए. लेकिन फिर भी भरोसे की हत्या करने वाली ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती है. और यह कहानी केवल महिलाओं द्वारा प्रेमी या पति की हत्या तक सीमित नहीं है. पुरुषों द्वारा पत्नी या प्रेमिकाओं की हत्या की भी कई कहानियां सामने आती रही हैं. लेकिन ज्यादा चर्चा महिलाओं द्वारा उठाए गए खौफनाक कदमों की होती है.

अभी पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या को लेकर भी पूरे देश में लोग ऐसे ही सवालों पर चर्चा कर रहे हैं. केतन करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, हैंडशम था, उसकी सिया के साथ जो कुछ पुराने वाीडियो सामने आए, उसमें वो बहुत केयरिंग भी नजर आ रहा था, लेकिन फिर सिया ने उसे प्रेमी चेतन के साथ मिलकर क्यों मार दिया?

चेतन के साथ रिलेशन में थी सिया, केतन से नहीं करना चाहती थी शादी

इस सवाल का जवाब सिया ने पुलिस की पूछताछ में दिया है. पुलिस सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है कि उसके अनुसार सिया ने कहा कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी. वो केतन से सगाई तोड़ना चाहती थी. पूछताछ में सिया ने कुबूल किया है कि वह चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी और उनसे केतन के साथ अपनी तय शादी को तोड़ना चाहती थी.

पूछताछ में सिया ने दावा किया है कि उसने केतन को शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन वो शादी तोड़ने को तैयार नहीं था. सिया के मुताबिक, केतन ने कहा था, 'उसका परिवार बहुत रसूखदार है और वो भागकर भी इस शादी से नहीं बच पाएगी.'

सिया का यह इकबालिया बयान केतन की हत्या का एक ठोस आधार बनता है. शुरुआत में सिया और चेतन भागकर शादी करने वाले थे.लेकिन अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के डर से सिया ऐन मौके पर पीछे हट गई थी. शादी तोड़ने का कोई और रास्ता न बचने के बाद, दोनों ने हत्या का खौफनाक रास्ता चुना.

चेतन का दावा- वह सिर्फ भागना चाहता था

दूसरी ओर चेतन ने दावा किया है कि वह सिर्फ भागना चाहता था, लेकिन सिया ने ही उस पर हत्या का दबाव डाला और मर्डर प्लॉट तैयार करवाया. इसके विपरीत, सिया ने सारा दोष चेतन पर डालते हुए जांचकर्ताओं से कहा है कि हत्या की साजिश पूरी तरह से चेतन के ही दिमाग की उपज थी.

पुलिस का दावा- दोनों आरोपी ब्लेम गेम खेल रहे

पुलिस का मानना है कि दोनों आरोपी हत्या की साजिश के गंभीर आरोपों से बचने के लिए यह “ब्लेम गेम” खेल रहे हैं! 29 जून को दोनों की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, इससे पहले पुलिस पुख्ता सबूतों की कड़ी जोड़ने में लगी है. पुलिस अधिकारियों की कोशिश यह साबित करने की है कि हत्या की इस वारदात में दोनों बराबर के भागीदार थे.



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