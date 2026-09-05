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Gemini Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: काम को पूरा करने का मिलेगा अवसर, नए संपर्को से होगा फायदा

Gemini Horoscope Today 05 August 2026, Mithun Rashifal: अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. कार्यक्षेत्र में सुबह पर्दे के पीछे चल रहे किसी काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा. मन की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से सुबह आराम की कमी महसूस हो सकती है.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: काम को पूरा करने का मिलेगा अवसर, नए संपर्को से होगा फायदा
Gemini Aaj Ka Rashifal 05 August 2026 | Mithun Horoscope Today
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Gemini Horoscope Today 05 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से बारहवें भाव में और उसके बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में आ जाएंगे. इस कारण दिन का पहला हिस्सा खर्च, मानसिक उलझनों और अधूरे कामों की समीक्षा में निकल सकता है, जबकि दोपहर बाद आत्मविश्वास और सक्रियता में बदलाव महसूस होगा. सुबह की बेचैनी को पूरे दिन का संकेत मान लेना ठीक नहीं होगा. सुबह अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. कोई पुरानी देनदारी, ऑनलाइन भुगतान या घर से जुड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है. यदि किसी वस्तु को खरीदने का विचार काफी समय से है तो पहले यह तय करें कि उसकी जरूरत तत्काल है या केवल मन का आकर्षण. बिना तुलना किए पैसा खर्च करना बाद में खटक सकता है.

कार्यक्षेत्र में सुबह पर्दे के पीछे चल रहे किसी काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा. गोपनीय दस्तावेज, हिसाब या किसी योजना की तैयारी में सावधानी रखें. किसी सहकर्मी को अपनी निजी रणनीति बताने से बचना बेहतर होगा. दोपहर के बाद चंद्रमा आपकी राशि में आने से आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो सकती है. बैठक, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत में अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है. व्यापारियों के लिए दोपहर के बाद नए संपर्कों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. ग्राहक आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हर बातचीत को तत्काल सौदे में बदलने की कोशिश न करें. किसी नए प्रस्ताव में शर्तें और भुगतान व्यवस्था स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें.

मन की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा. सुबह अकेले रहकर सोचने की जरूरत महसूस हो सकती है, जबकि बाद में लोगों से बातचीत करने का उत्साह बढ़ेगा. इस बदलाव के कारण किसी व्यक्ति को सुबह दिया गया जवाब और दोपहर का व्यवहार अलग हो सकता है, इसलिए भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. आपके लिए दिन का दूसरा हिस्सा स्वयं की छवि और व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर महत्वपूर्ण रहेगा. किसी पुराने लक्ष्य को दोबारा शुरू करने का विचार आए तो पहले उसकी व्यवहारिकता जांचें. एक साथ कई काम पकड़ने से ध्यान बिखर सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से सुबह आराम की कमी महसूस हो सकती है. रात देर तक जागने की आदत हो तो उसे सुधारने का संकेत मिलेगा. दोपहर बाद अधिक सक्रियता के बीच पानी पीना और भोजन का समय न बिगाड़ना जरूरी रहेगा.


उपायः मां दुर्गा के मंत्र ॐ दुं दुर्गायै नमः का 108 बार जाप करें. शाम को देवी मंदिर में लाल पुष्प अर्पित कर दुर्गा सप्तशती के किसी एक अध्याय का पाठ करें.
शुभ रंग: हरा.
 

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