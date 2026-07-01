Sagittarius Horoscope 3 July 2026: तीसरे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा पराक्रम और संचार कौशल से मिलेंगे शानदार अवसर

Sagittarius horoscope 3 July 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर धनु राशि वालों के लिए संवाद, संपर्क और नई जानकारियों के द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है. यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा, जिससे साहस, पहल और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. लंबे समय से जिस कार्य को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उसे आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय कार्यस्थल पर सक्रिय भूमिका निभाने का रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट, प्रस्तुति या टीम गतिविधि में आपकी भागीदारी बढ़ सकती. जो लोग मीडिया, संचार, सेल्स, शिक्षण, लेखन या यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके आत्मविश्वास और कार्यनिष्ठा को नोटिस कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह गोचर प्रचार, नेटवर्किंग और नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिहाज से शुभ रहेगा. बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम सकारात्मक परिणाम दे सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों और करीबी संबंधियों के साथ संवाद बढ़ सकता है. किसी पारिवारिक योजना या समारोह को लेकर चर्चा होने के संकेत हैं. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनकी सलाह किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उपयोगी साबित हो सकती है. सामाजिक दायरा बढ़ने से नए संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक रहेंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में मेहनत का सीधा संबंध लाभ से दिखाई देगा. आय के नए अवसर बन सकते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्वतंत्र कार्य या अतिरिक्त आय के स्रोत तलाश रहे हैं. व्यापार में छोटे लेकिन लगातार लाभ मिलने की संभावना है. किसी पुराने निवेश या लंबित भुगतान से जुड़ी सकारात्मक सूचना भी मिल सकती है. अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें. सुबह की ताजी हवा में टहलना और व्यायाम आपके उत्साह को बनाए रखेगा.

उपायः किसी विद्यार्थी को पेन या अध्ययन सामग्री उपहार में दें. सुबह पक्षियों के लिए बाजरा और पानी की व्यवस्था करें.

शुभ रंगः बैंगनी.