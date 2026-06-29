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Sagittarius Horoscope 29 June 2026: आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर दिलाएगा मानसिक शांति, बढ़ाएगा कार्यक्षमता

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान रहेगा. स्वयं की राशि में चंद्रमा का गोचर होने से नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी.

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Sagittarius Horoscope 29 June 2026: आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर दिलाएगा मानसिक शांति, बढ़ाएगा कार्यक्षमता
धनु राशि: खुले स्थान पर पक्षियों के लिए ज्वार या बाजरा डालने से आत्मबल और नई ऊर्जा का होगा विकास

Sagittarius horoscope 29 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और भावनात्मक अभिव्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. यह गोचर आपके प्रथम भाव में होने के कारण दिनभर आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान, सक्रिय और आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं. परिस्थितियों को लेकर आपका दृष्टिकोण आशावादी रहेगा.

करियर और व्यापार

लंबे समय से जिन योजनाओं को केवल सोच रहे थे, उन्हें वास्तविक रूप देने की प्रेरणा मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बनी रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जा सकता है. यदि आप नेतृत्व से जुड़ी भूमिका में हैं, तो टीम का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में नए संपर्क लाभ का आधार बनेंगे.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी योजना पर चर्चा हो सकती है. आपके व्यवहार में सहजता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी. अविवाहित जातकों को किसी नए व्यक्ति से परिचय प्राप्त हो सकता है, जबकि प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी. संतान पक्ष से भी संतोषजनक समाचार मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. आप अपने खर्चों और निवेश को लेकर अधिक जागरूक रहेंगे. किसी रुकी हुई धनराशि के मिलने या अतिरिक्त आय के अवसर बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है. विद्यार्थियों के लिए यह समय अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का है. स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन आराम की उपेक्षा न करें.

उपायः आज किसी खुले स्थान पर पक्षियों के लिए बाजरा या ज्वार के दाने बिखेरें.

शुभ रंगः गहरा नारंगी.

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