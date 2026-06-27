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Aaj ka Rashifal 27 June 2026: गहन सोच और रणनीतिक फैसलों से मिलेगा लाभ

आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे. इससे परिवर्तन, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की ऊर्जा बढ़ेगी. वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों को करियर, व्यापार और धन संबंधी मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

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Aaj ka Rashifal 27 June 2026: गहन सोच और रणनीतिक फैसलों से मिलेगा लाभ
27 जून 2026 का राशिफल: व्यापार और नौकरी में प्रगति के संकेत.

Aaj ka Rashifal 27 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक गहन और परिवर्तनकारी ऊर्जा लेकर आया है क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. वृश्चिक राशि अपने स्वभाव से गहराई, रहस्य, आत्मनिरीक्षण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण विश्लेषणात्मक, गंभीर और रणनीतिक बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के चलते जातक आज किसी भी कार्य में सतह से गहरे उतरकर सोचेंगे और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने में सक्षम होंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए पुराने संपर्कों से लाभ, नए अनुबंध और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर देना होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1.मेष राशि: आर्थिक सतर्कता और भावनात्मक संतुलन का दिन, धैर्य से बनेगी बात

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे जिससे मन में एक साथ कई विचार चल सकते हैं. किसी पुराने विषय को लेकर चिंता उभर सकती है लेकिन धैर्य बनाए रखने से परिस्थितियां अनुकूल होती दिखेंगी. कार्यक्षेत्र में गोपनीय योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त होने के संकेत हैं. किसी नई परियोजना की रूपरेखा बनाने में आपकी भूमिका अहम रहेगी. व्यापारियों के लिए साझेदारी के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना लाभदायक रहेगा. आर्थिक दृष्टि से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है हालांकि किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है. पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखने से गलतफहमियां दूर होंगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन आवश्यक रहेगा और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

2.वृषभ राशि: रिश्तों में मधुरता और आर्थिक स्थिरता का दिन, नए संपर्कों से मिलेगा लाभ

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास कई परिस्थितियों में सफलता दिला सकता है. नौकरीपेशा जातकों को टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे और सहकर्मियों के साथ तालमेल मजबूत होगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों या साझेदारों से लाभ मिलने के संकेत हैं और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य के लिए उपयोगी साबित होगी. आर्थिक मामलों में लंबे समय से लंबित कोई भुगतान मिलने से राहत होगी लेकिन किसी बड़े खर्च से पहले बजट का आकलन अवश्य करें. पारिवारिक जीवन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की संभावना बन सकती है.

3.मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन की सराहना, आर्थिक संतुलन से मिलेगी मजबूती

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव में संचरण करेंगे जिससे प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में आपकी क्षमता निखरकर सामने आ सकती है. लंबे समय से रुके कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का अवसर मिलेगा और कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन की सराहना हो सकती है. किसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने से वरिष्ठों का विश्वास बढ़ेगा. नई नौकरी की तलाश में लगे जातकों को सकारात्मक समाचार मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए बाजार की परिस्थितियों पर पैनी नजर रखने से लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में खर्च और आय के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और किसी पुराने निवेश के परिणाम धीरे-धीरे अनुकूल दिशा में बढ़ सकते हैं. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. कार्यभार अधिक रहने के कारण थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम जरूरी होगा.

4.कर्क राशि: रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि, प्रेम और परिवार में आनंद का माहौल

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे जिससे शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी. नौकरीपेशा जातकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा और कल्पनाशक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकती है. कला, लेखन, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यापार में नए प्रयोग भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और किसी अतिरिक्त आय के स्रोत से लाभ मिल सकता है. घर का वातावरण प्रसन्नता से भरा रहेगा और किसी शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है. संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने की संभावना है और प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सामाजिक स्तर पर सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि की संभावना भी दिखाई दे रही है.

5.सिंह राशि: पारिवारिक जीवन में मधुरता, करियर में कार्यकुशलता की होगी सराहना

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है और लंबे समय से रुके घरेलू कार्यों को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना आवश्यक होगा और जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े जातकों को ग्राहकों और सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना लाभदायक रहेगा. संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहेगा. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आत्मविश्वास बढ़ाएगा और जीवनसाथी के साथ किसी विशेष विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

6.कन्या राशि: साहस और संवाद क्षमता में वृद्धि, आय के नए स्रोत खुलने के संकेत

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे. लंबे समय से जिस कार्य में प्रयासरत थे उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रस्तुति में सफलता मिलने की संभावना है. विपणन, मीडिया, लेखन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं, आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और रुका हुआ धन मिलने से राहत महसूस होगी. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी और विवाहित जातकों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा.

7.तुला राशि: आर्थिक स्थिति मजबूत, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, परिवार में सुखद वातावरण

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे जिससे धन, वाणी और पारिवारिक विषयों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. सोच-समझकर की गई बातचीत आपको सामाजिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में लाभ दिला सकती है. नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में स्थिरता प्रदान होगी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे. व्यापार से जुड़े जातकों को ग्राहकों का विश्वास प्राप्त होगा और नए अनुबंध मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, किसी पुराने निवेश से लाभ और रुका हुआ भुगतान मिलने से राहत होगी. परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का माहौल बन सकता है और जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक रहेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा और नियमित दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा बनी रहेगी.

8.वृश्चिक राशि: आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार, करियर और आर्थिक मोर्चे पर शानदार दिन

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी. मन में चल रही दुविधाएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और परिस्थितियों को लेकर स्पष्टता प्राप्त होगी. कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भूमिका प्रमुख रह सकती है और अधिकारियों के बीच आपकी छवि मजबूत होगी. व्यवसायियों को विस्तार की नई संभावनाएं दिखाई देंगी और पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं. आर्थिक मामलों में आय में वृद्धि के अवसर बनेंगे और निवेश में सावधानी के साथ उठाया गया कदम भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

9.धनु राशि: आत्मनिरीक्षण और योजना निर्माण का समय, खर्चों पर रखें नजर

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा व्यय भाव को सक्रिय करेंगे जिससे मानसिकता, खर्च और आध्यात्मिक झुकाव पर प्रभाव दिखाई देगा. कुछ पुराने विचार या चिंताएं मन में उभर सकती हैं लेकिन शांत दृष्टिकोण से समाधान मिलते जाएंगे. अनावश्यक भागदौड़ से बचकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना लाभदायक रहेगा. कार्यस्थल पर कुछ कार्य अपेक्षा से अधिक मेहनत मांगेंगे और सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता रखना आवश्यक होगा. व्यापारियों के लिए यह समय योजनाओं की समीक्षा करने का है और नए प्रयोग अभी टालना समझदारी होगी. आर्थिक पक्ष में उतार-चढ़ाव रह सकता है और अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. पारिवारिक वातावरण में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है और जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखने से दूरी कम होगी. स्वास्थ्य के मामले में थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है इसलिए नींद और दिनचर्या पर ध्यान दें.

10.मकर राशि: आय और लाभ के प्रबल योग, सामाजिक प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में स्थित रहेंगे जो इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक उन्नति का संकेत देता है. प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा और किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. कार्यस्थल पर मेहनत और रणनीति को सराहना मिलेगी, टीम के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता प्रबल है और वरिष्ठ अधिकारी नई जिम्मेदारी का अवसर भी दे सकते हैं. व्यवसायियों को नए सौदे और लाभकारी अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से यह समय अनुकूल है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और किसी निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में संतुलन और सहयोग बना रहेगा और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी से प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक रहेगा और मानसिक रूप से आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

11.कुंभ राशि: करियर में नई जिम्मेदारियां, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में स्थित रहेंगे जिससे करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां प्रमुखता पाएंगी. नौकरीपेशा जातकों को प्रदर्शन के आधार पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारी कार्यशैली पर ध्यान देंगे. व्यवसायियों के लिए यह समय विस्तार और योजना निर्माण के लिए उपयुक्त है. आर्थिक पक्ष में स्थिरता बनी रहेगी और किसी लंबित भुगतान के मिलने की संभावना भी बन रही है. अचानक लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं लेकिन धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में थकान और तनाव से बचने के लिए कार्य और विश्राम के बीच सही तालमेल जरूरी है.

12.मीन राशि: भाग्य और आध्यात्मिकता का उदय, यात्रा और नई दिशा के मिलेंगे संकेत

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में स्थित रहेंगे जिससे जीवन में नई दिशा और अवसर प्राप्त होने की संभावना बनती है. किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है जो भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी. उच्च शिक्षा, शोध या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष प्रगति का संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है और व्यापार में किसी विदेशी या दूरस्थ अवसर से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और भाग्य के सहयोग से कुछ अटके कार्य पूरे हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा और धार्मिक या मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. ध्यान, पूजा-पाठ और सकारात्मक सोच से मन को स्थिरता मिलेगी.

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