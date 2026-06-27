VIDEO: बाइक परा जा रहे शख्स के सिर पर गिरी पेड़ की टहनी, गिरते ही कोमा में पहुंचा

बिना हेलमेट वाहन चलाना कितना घातक हो सकता है ये बेंगलुरु की घटना को देखकर समझना मुश्किल नहीं है. एक शख्स बिना हेलमेट पहने बाइक से तेज रफ्तार में चला जा रहा था. अचानक सूखे पेड़ की टहनी टूटकर उसके ऊपर गिरी. लकड़ी सिर पर लगते ही बाइक समेत वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कोमा में चला गया. एइस घटना से एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई. वह काम पर जा रहा था लेकिन चोट लगने से अस्पताल पहुंच गया.

पेड़ की टहनी गिरने से कोमा में बाइकर

राहगीर दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे उठाने की कोशिश की. लेकिन वह बेहोश था. उसे आननफानन में अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर्स ने बताया कि वह कोमा में चला गया है. अगर बाइकर ने हेलमेट लगाया होता तो शायद वह सिर पर गंभीर चोट से बच सकता था.

बेहोश होकर जमीन पर गिरा बाइकर

दिल दहलादेने वाली ये घटना बेंगलुरु के राजाजीनगर के राम मंदिर रोड पर घटी. जहां एक बाइकर पर सूखे पेड़ की टहनी गिर गई. जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और वह कोमा में चला गया. चौंकाने वाली घटना CCTV में कैद हो गई. पीड़ित की पहचान 52 साल के सतीश के रूप में हुई है. वह काम पर जा रहे थे तभी अचानक एक टहनी टूटकर उसके सिर पर गिरी.

कोमा से ठीक हो रहा शख्स

लकड़ी गिरते ही उनका टू-व्हीलर से नियंत्रण हटा और वह सड़क पर गिर पड़े. स्थानीय लोग तुरंत उनको पास के अस्पताल ले गए. बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए मणिपाल अस्पताल, यशवंतपुर ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी इमरजेंसी सर्जरी की और बताया कि वह शुरू में कोमा में चले गए थे लेकिन अब ठीक हो रहे हैं.

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