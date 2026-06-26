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Aaj ka Rashifal 26 June 2026: धन, करियर और रिश्तों में आएंगे सकारात्मक बदलाव

आज दिन के दो स्पष्ट भाग रहेंगे. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस विशेष ग्रहीय परिवर्तन के कारण मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर में नई जिम्मेदारियां, व्यापारिक विस्तार और सामाजिक संपर्कों से लाभ के प्रबल योग बनेंगे.

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Aaj ka Rashifal 26 June 2026: धन, करियर और रिश्तों में आएंगे सकारात्मक बदलाव
26 जून 2026 का राशिफल: वित्तीय निर्णयों में सतर्कता बरतें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें.

Aaj ka Rashifal 26 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक विशेष खगोलीय संयोग लेकर आया है, क्योंकि आज चंद्रमा दो राशियों में भ्रमण करेंगे. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा शुक्र की वायु तत्व वाली स्वराशि तुला में विराजमान रहेंगे, जिससे दिन के पूर्वार्ध में कूटनीति, संवाद और साझेदारी का वातावरण प्रबल रहेगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा जल तत्व वाली वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, समूचे वातावरण में एक गहन और परिवर्तनकारी ऊर्जा का संचार होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए सुबह का समय वरिष्ठों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए नए अनुबंध और साझेदारी के प्रस्तावों का यह सर्वोत्तम अवसर होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: दिन के दोनों पहर अलग-अलग रंग दिखाएंगे, साझेदारी से लेकर आत्ममंथन तक का सफर

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आज मेष राशि के जातकों का दिन दो भिन्न ऊर्जाओं के बीच बंटा हुआ रहेगा. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे साझेदारी, रिश्ते और सामाजिक संपर्क विशेष महत्व पाएंगे. लोगों से मुलाकात और सहयोग हासिल करने के अच्छे योग बनेंगे, जिस कार्य में किसी की सहमति चाहिए उसके लिए दिन का पूर्वार्ध कहीं ज्यादा अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर संवाद शैली प्रभावशाली होगी और किसी अटके विषय पर सहमति बनने के संकेत हैं. दोपहर के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में आकर अष्टम भाव में पहुंचेंगे जिससे परिस्थितियां कुछ गंभीर हो सकती हैं. जिन मामलों को लंबे समय से टाला जा रहा था उन पर ध्यान देना होगा. वित्तीय समीक्षा या किसी जटिल मामले पर विचार की आवश्यकता महसूस होगी. पारिवारिक जीवन में सुबह सुखद रहेगी जबकि शाम किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है जहां धैर्य जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में पहला भाग लाभ की संभावनाएं दिखाएगा जबकि बाद में धन प्रबंधन पर ध्यान देना होगा.

2. वृषभ राशि: जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच संतुलन का दिन, शाम साझेदारी के नए अवसर लाएगी

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दिन जिम्मेदारियों और रिश्तों के मध्य संतुलन बनाने का संदेश लेकर आया है. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा षष्ठ भाव में रहेंगे जिससे दिनचर्या और कार्यव्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा. लंबित कार्यों में प्रगति दिखेगी और नौकरीपेशा जातकों को अपनी दक्षता सिद्ध करने का अवसर मिलेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे जिससे ध्यान रिश्तों और साझेदारी की ओर खिंचेगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट लाभकारी साबित हो सकती है और साझेदारी पर चल रही बातचीत में सकारात्मक मोड़ आने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में शाम का समय अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, जीवनसाथी के साथ आपसी समझ प्रगाढ़ होगी और पुराने मतभेद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से सुबह व्यावहारिक निर्णयों के लिए उचित रहेगी जबकि शाम को किसी सहयोगी के माध्यम से आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है.

3. मिथुन राशि: सुबह रचनात्मकता का उत्सव, दोपहर बाद जिम्मेदारियों की बारी

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता और व्यावहारिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे मन उत्साह से भरपूर रहेगा और नई योजनाओं के प्रति उमंग उफान पर होगी. अपनी प्रतिभा को सामने लाने और किसी रचनात्मक कार्य को गति देने के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को सराहना मिल सकती है और व्यापार से जुड़े लोगों को प्रचार-प्रसार से लाभ होगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा षष्ठ भाव में आ जाएंगे जिसके बाद मन का रुझान मनोरंजन से हटकर जिम्मेदारियों की तरफ होगा. अधूरे कार्यों को निपटाने और लंबित मामलों को सुलझाने की प्रेरणा मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन में सुबह हल्का और आनंदमय माहौल रहेगा जबकि शाम घरेलू जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. आर्थिक मामलों में जोखिम भरे कदमों से दूरी बनाए रखें और आय-खर्च का संतुलन सुनिश्चित करें.

4. कर्क राशि: सुबह घर-परिवार पर केंद्रित रहेगा मन, दोपहर बाद आत्मविश्वास और सृजनात्मकता में उछाल

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत मिल रहा है. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे घर-परिवार और निजी जीवन से जुड़े विषय प्रमुखता पाएंगे. घर की व्यवस्था सुधारने या किसी पारिवारिक विचार-विमर्श में सहभागिता के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे जिससे मन में उत्साह और सृजनात्मकता का ज्वार उठेगा. कला, संगीत या लेखन से जुड़े जातकों को विशेष प्रेरणा मिल सकती है और किसी प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन के योग बन रहे हैं. बच्चों से जुड़ी कोई सुखद खबर आने की भी संभावना है. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टि से किसी पुराने निवेश से सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है.

5. सिंह राशि: सुबह संवाद और साहस का बोलबाला, शाम घर और परिवार को समर्पित

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए बातचीत, संपर्क और निर्णय क्षमता सक्रिय रहेगी. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विचारों को स्पष्टता से रखना संभव होगा. किसी यात्रा, बैठक या संवाद से फायदा होने के संकेत हैं. मीडिया, मार्केटिंग या संचार से जुड़े जातकों के लिए यह समय खास तौर पर उत्पादक रहेगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे जिसके बाद ध्यान घर और परिवार की तरफ मुड़ेगा. संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई विचाराधीन निर्णय इस दौरान सामने आ सकता है. माता या किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ समय बिताने का सुखद अवसर प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी लेकिन शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. आर्थिक दृष्टि से पहला भाग सक्रिय रहेगा जबकि बाद में घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं.

6. कन्या राशि: वित्तीय विषयों पर रहेगा सुबह का पूरा जोर, दोपहर बाद संवाद और साहस होंगे प्रबल

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए दिन वित्तीय मामलों और व्यावहारिक निर्णयों के इर्द-गिर्द घूमता नजर आएगा. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे जिससे धन, बचत और पारिवारिक संसाधनों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा. कार्यक्षेत्र में आपके विश्लेषणात्मक कौशल की सराहना होगी और कोई रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे जिसके बाद संवाद, साहस और प्रयासों की दिशा में ऊर्जा केंद्रित होगी. अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा जोर पकड़ेगी और किसी यात्रा या बैठक से लाभ होने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में सुबह आर्थिक विषयों पर चर्चा का माहौल रहेगा जबकि बाद में भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. आर्थिक दृष्टि से दिन का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा.

7. तुला राशि: सुबह व्यक्तित्व का निखार और आत्मबल में वृद्धि, दोपहर बाद वाणी पर संयम जरूरी

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आज तुला राशि के जातकों के लिए यह दिन बेहद खास रहेगा क्योंकि दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे. यह समय आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के निखार का होगा. आप अपने विचारों को पूरी स्पष्टता के साथ सामने रख पाएंगे और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे. किसी लंबित बातचीत या समझौते में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों को प्रभावित करने का मौका मिलेगा और व्यापारियों के लिए नई डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में आ जाएंगे जिसके बाद वाणी और आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित होगा. बोलते समय सावधानी बरतना अनिवार्य होगा क्योंकि शब्दों का प्रभाव गहरा हो सकता है. पारिवारिक जीवन में सुबह संतुलित माहौल रहेगा जबकि बाद में किसी घरेलू विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से सुबह नए अवसर सामने आ सकते हैं और किसी पुराने रुके हुए धन से जुड़ी जानकारी प्राप्त होने की संभावना है.

8. वृश्चिक राशि: पूर्वाह्न में आत्मनिरीक्षण और रणनीति, अपराह्न में व्यक्तित्व का पूर्ण उभार

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आज वृश्चिक राशि के जातकों का दिन दो बिल्कुल भिन्न ऊर्जाओं में बंटा हुआ रहेगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे मन कुछ अंतर्मुखी रह सकता है. अनावश्यक भागदौड़ से दूर रहें और अधूरी योजनाओं की समीक्षा पर ध्यान दें. गोपनीय कार्यों या दीर्घकालिक रणनीति बनाने के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, ऊर्जा और आत्मबल में उल्लेखनीय उछाल आएगा. लंबे समय से जिस कार्य को आगे बढ़ाने की इच्छा थी उसमें गति आने के प्रबल संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों को अपनी क्षमता सिद्ध करने का अवसर मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके पक्ष में जा सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध और प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी. आर्थिक दृष्टि से दिन का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहेगा.

9. धनु राशि: सुबह लाभ और सामाजिक विस्तार का उत्साह, शाम आत्मनिरीक्षण और एकांत की जरूरत

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आज धनु राशि के जातकों के लिए प्रगति और आत्ममूल्यांकन दोनों का मिश्रित प्रभाव रहेगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान रहेंगे जिससे लाभ, मित्र मंडली और इच्छापूर्ति के अवसर बलवान होंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भेंट भविष्य की राह तय करने में सहायक होगी और टीमवर्क से जुड़े कार्यों में सफलता के प्रबल योग हैं. व्यवसायियों को पुराने संपर्कों से लाभ या नए ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा द्वादश भाव में आ जाएंगे जिससे मानसिक ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ सकती है. अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाना श्रेयस्कर होगा और यह समय आत्मनिरीक्षण तथा भविष्य की रणनीति पर विचार के लिए उत्तम है. पारिवारिक जीवन में सुबह मित्रों और परिजनों के साथ सुखद बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा जबकि शाम एकांत की आवश्यकता महसूस हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन का पहला भाग लाभदायक है.

10. मकर राशि: करियर में प्रतिष्ठा का सवेरा, दोपहर बाद सामाजिक संपर्कों से मिलेगा बड़ा लाभ

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आज मकर राशि के जातकों के लिए करियर और जिम्मेदारियां दिन के केंद्र में रहेंगी. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि और मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान सकते हैं और नेतृत्व या प्रबंधन से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रभावी रहेगा. किसी नए अनुबंध पर बातचीत आगे बढ़ सकती है. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा एकादश भाव में आ जाएंगे जिससे लाभ और सामाजिक नेटवर्क के अवसर सक्रिय होंगे. किसी पुराने मित्र या सहयोगी से बेहद काम की जानकारी प्राप्त हो सकती है. पारिवारिक जीवन में शाम का माहौल हल्का और उल्लासमय हो जाएगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. आर्थिक दृष्टि से सुबह मेहनत का प्रतिफल दिखाई देगा जबकि बाद में आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिलेंगे.

11. कुंभ राशि: सुबह ज्ञान और विस्तार का उत्साह, दोपहर बाद करियर और जिम्मेदारियों पर पूरा फोकस

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए सीख, विस्तार और फिर जिम्मेदारियों का एक क्रमबद्ध सफर रहेगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे जिससे भाग्य, यात्रा और नए अनुभवों से जुड़े अवसर जोर पकड़ेंगे. उच्च शिक्षा या कौशल विकास से जुड़े जातकों के लिए यह अवधि विशेष रूप से सहायक रहेगी. व्यवसायियों को नए क्षेत्रों से अवसर मिल सकते हैं. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा दशम भाव में आ जाएंगे जिससे ध्यान करियर और सार्वजनिक छवि पर केंद्रित हो जाएगा. नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण कार्य में नेतृत्व का अवसर मिल सकता है और वरिष्ठों के साथ संबंध बेहतर होंगे. पारिवारिक जीवन में सुबह हल्का और प्रेरणादायक माहौल रहेगा जबकि शाम के बाद व्यस्तता बढ़ सकती है. आर्थिक दृष्टि से सुबह नए अवसर मिलेंगे और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

12. मीन राशि: पूर्वाह्न में गहरे विश्लेषण और सतर्कता का समय, अपराह्न में भाग्य और आध्यात्मिकता का उदय

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आज मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन गहराई, परिवर्तन और आत्मबल के विकास का दिन बनकर आएगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे जिससे मन कुछ गंभीर और चिंतनशील रह सकता है. गोपनीय कार्यों या शोध से जुड़े जातकों के लिए यह अवधि उपयोगी रहेगी और वित्तीय मामलों में सतर्कता आवश्यक होगी. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा नवम भाव में आ जाएंगे जिससे भाग्य, शिक्षा और आध्यात्मिकता से जुड़े विषय सक्रिय होंगे. मन में नई उम्मीदें जागेंगी और किसी महत्वपूर्ण योजना में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. व्यवसायियों के लिए दूरस्थ संपर्कों से लाभ के योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन में सुबह शांत रहेगा जबकि बाद में उत्साह और सकारात्मकता में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक समझ मजबूत होगी और आर्थिक दृष्टि से दीर्घकालिक निवेश पर विचार किया जा सकता है.

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