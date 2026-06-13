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Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: इन राशियों को मिलेगा भाग्य और धन का साथ, जानें अपना दैनिक राशिफल

आज चंद्रमा सुबह 9:30 बजे तक मेष राशि में रहने के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर दिखाई देगा. विशेष रूप से वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों को अचानक आर्थिक लाभ, नए अवसर और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

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Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: इन राशियों को मिलेगा भाग्य और धन का साथ, जानें अपना दैनिक राशिफल
आज का राशिफल 13 जून: राशियों पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव

Aaj ka Rashifal 13 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अपनी व्यावहारिक योजनाओं को धरातल पर उतारने, आर्थिक स्थिति को मजबूती देने और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ाने के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है . आज चंद्रमा सुबह लगभग 9:30 बजे तक मेष राशि में रहने के बाद धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों के प्रदाता शुक्र देव की स्थिर राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे . इस दोहरे गोचर के कारण दिन की शुरुआत जहाँ अद्भुत आत्मविश्वास, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और साहसी कदमों के साथ होगी, वहीं सुबह के बाद का समय जातकों का ध्यान दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा, संसाधनों के सही प्रबंधन और जीवन में स्थिरता की ओर आकर्षित करेगा . नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में अपनी कड़ी मेहनत और कूटनीतिक शैली के बल पर बड़ी पहचान मिलेगी, जबकि व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए नए ग्राहकों से स्थायी संबंध बनाने और आर्थिक बचत को बढ़ाने का यह सबसे अनुकूल समय साबित होगा . आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल .

1. मेष राशि: आज आत्मविश्वास और करियर में मिलेगी सफलता

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मेष राशि वालों के लिए आज सुबह 9:30 बजे तक चंद्रमा का आपकी ही राशि में रहना आपके भीतर गज़ब का आत्मविश्वास, आंतरिक उत्साह और पहल करने की मजबूत भावना बनाए रखेगा . दिन के शुरुआती भाग में आप लंबे समय से टालते आ रहे महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे . सुबह के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में जाने से आपका पूरा ध्यान वित्तीय स्थिरता, संसाधनों के सही प्रबंधन और व्यावहारिक विषयों की ओर तेजी से बढ़ेगा . आर्थिक मामलों की गहराई से समीक्षा करने, बचत की नई योजनाएं बनाने या घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह समय बेहद उपयोगी साबित होगा . कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य दूसरों का पूरा सहयोग दिलाएगा और प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता बढ़ेगी .

2. वृषभ राशि: परिवार में बीतेगा सुखद समय, बढ़ेगी कार्यक्षेत्र में व्यस्तता

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वृषभ राशि के जातकों के लिए आज सुबह तक मन में भविष्य की रणनीतियों को लेकर एक गहरी आंतरिक तैयारी और गोपनीय सोच बनी रहेगी जो आपको मजबूत बनाएगी . सुबह लगभग 9:30 बजे के बाद चंद्रमा का आपकी ही राशि वृषभ में प्रवेश करना आपकी भावनात्मक स्थिरता, व्यक्तिगत आकर्षण और आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा . यह समय आपकी प्राथमिकताओं को पूरी तरह स्पष्ट करने और स्वयं के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है . कार्यस्थल पर लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से सुनेंगे जिससे सामाजिक संपर्कों में आपका सकारात्मक प्रभाव बहुत मजबूत होगा . आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा जहाँ आप अनावश्यक खर्चों की तुलना में गुणवत्ता को महत्व देंगे .

3. मिथुन राशि: वाणी के प्रभाव से बनेंगे काम, सजगता से मिलेगी तरक्की

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मिथुन राशि वालों के लिए आज सुबह तक सामाजिक सक्रियता, संवाद क्षमता और नए प्रभावशाली लोगों से जुड़ने की इच्छा बहुत प्रबल बनी रहेगी . सामूहिक परियोजनाओं पर कार्य कर रहे नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में अपनी अनूठी और व्यावहारिक सोच के बल पर सहकर्मियों से बड़ी सराहना प्राप्त होगी . सुबह 9:30 बजे के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में जाने से आपका मन बाहरी भागदौड़ से हटकर आत्ममंथन और शांति की ओर आकर्षित होगा . दिन का दूसरा भाग अपनी गोपनीय व्यावसायिक योजनाओं पर शांति से कार्य करने के लिए सार्वजनिक चर्चाओं की तुलना में कहीं अधिक फलदायी और सुरक्षित साबित होगा . आर्थिक मामलों में जल्दबाजी के बजाय दीर्घकालिक निवेश की सोच रखें .

4. कर्क राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा साहस, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति

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कर्क राशि के जातकों के लिए आज सुबह तक का समय करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और बड़ी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करने पर पूरी तरह केंद्रित रहेगा . कार्यक्षेत्र में आपकी अत्यधिक सक्रियता वरिष्ठ अधिकारियों और बाजार के प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करने में सफल रहेगी . सुबह 9:30 बजे के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश करने से आपका सामाजिक जीवन और मित्रता के क्षेत्र बहुत अधिक सक्रिय और सुखद हो जाएंगे . आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा जो आपके करियर के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे . भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए दिन का दूसरा भाग अनुकूल है और आर्थिक लाभ स्थिर रहेगा .

5. सिंह राशि: शक्तिशाली रहेगा व्यक्तित्व, दोपहर बाद लाएं काम में अनुशासन

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सिंह राशि वालों के लिए आज सुबह तक का समय नए अनुभवों को प्राप्त करने, उच्च शिक्षा और अपने जीवन के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा . प्रतियोगिता परीक्षाओं या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयासरत युवाओं को सुबह के समय कोई बहुत सकारात्मक और शुभ संकेत प्राप्त हो सकता है . सुबह 9:30 बजे के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में जाने से आपका पूरा ध्यान करियर की बड़ी उपलब्धियों और अपनी सार्वजनिक छवि को मजबूत करने की ओर लगेगा . कार्यक्षेत्र में की गई आपकी कठिन मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की पैनी नजर रहेगी जिससे आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है . वित्तीय मामलों में दीर्घकालिक योजनाएं बेहद उपयोगी रहेंगी और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी .

6. कन्या राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास, योजनाओं में सुधार से होगा लाभ

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कन्या राशि वालों के लिए आज सुबह तक का समय जटिल समस्याओं के समाधान, वित्तीय विश्लेषण और शोध कार्यों में आपकी मानसिक क्षमता को बहुत प्रभावी बनाएगा . सुबह के बाद चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर करना आपकी सोच को अत्यधिक आशावादी, संतुलित और करियर के प्रति गंभीर बनाने का कार्य करेगा . नए विषय सीखने, अपने कौशल को विकसित करने और भविष्य की सही दिशा तय करने का एक नया उत्साह आपके भीतर देखने को मिलेगा . शिक्षा, लेखन, प्रकाशन और दूर की यात्राओं से जुड़े कार्यों में आज मनमुताबिक प्रगति होने के साफ संकेत मिल रहे हैं . आर्थिक रूप से यह समय योजनाबद्ध विकास का समर्थन करता है और प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी .

7. तुला राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा धन लाभ, काम में रखें एकाग्रता

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तुला राशि वालों के लिए आज सुबह तक का समय व्यक्तिगत रिश्तों, व्यावसायिक साझेदारियों और पारस्परिक समझ को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुख्य रहेगा . महत्वपूर्ण अनुबंधों या समझौतों से जुड़े मामलों में आपकी कूटनीतिक शैली कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बेहद सहज और आपके पक्ष में बना देगी . सुबह 9:30 बजे के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश करने से आपका ध्यान जीवन के गहरे और व्यावहारिक आर्थिक पक्षों की ओर तेजी से मुड़ेगा . धन का सही प्रबंधन, साझा संसाधन और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा से जुड़े विषय आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे . प्रेम संबंधों में सतही आकर्षण की तुलना में आपसी विश्वास और प्रतिबद्धता अधिक गहरी होगी .

8. वृश्चिक राशि: चमकेगा नेतृत्व क्षमता का सितारा, छोटी गलतियों से बरतें सावधानी

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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज सुबह तक का समय अपनी दैनिक दिनचर्या को प्रभावी बनाने और लंबित पड़े व्यावसायिक मामलों को निपटाने के लिए बहुत अनुकूल है . कार्यस्थल पर आपकी अद्भुत मेहनत और समर्पण अधिकारियों का ध्यान खींचेगा जिससे आपको किसी बड़ी परियोजना में सूक्ष्म निरीक्षण की जिम्मेदारी मिलेगी . सुबह 9:30 बजे के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में गोचर करने से आपके व्यक्तिगत और व्यापारिक रिश्ते प्रमुख केंद्र बन जाएंगे . पार्टनरशिप आधारित व्यवसायों में आपको अपनी संयुक्त योजनाओं से बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं . वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ गंभीर विषयों पर सार्थक चर्चा होगी .

9. धनु राशि: भाग्य देगा सुबह बड़ा साथ, परीक्षा और बिजनेस में मिलेगी सफलता

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धनु राशि के जातकों के लिए आज सुबह तक का समय रचनात्मकता, आंतरिक उत्साह और कला, मीडिया या शिक्षण के क्षेत्रों में अपनी अनूठी प्रतिभा दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा . आपके मन में नए और इनोवेटिव विचार सहज रूप से आएंगे जिससे प्रेम संबंधों में भी एक नया खुलापन और मधुरता देखने को मिलेगी . सुबह 9:30 बजे के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में जाने से आपका पूरा ध्यान दैनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ओर लगेगा . कार्यक्षेत्र में किए गए आपके छोटे-छोटे व्यावहारिक सुधार भविष्य में बहुत बड़े आर्थिक लाभ का स्थायी आधार बनेंगे . कार्यस्थल पर आपकी समयबद्धता लोगों का विश्वास और मजबूत करेगी .

10. मकर राशि: वाणी के प्रभाव से मिलेगी आर्थिक सफलता, कामकाज में रहें सतर्क

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मकर राशि के जातकों के लिए आज सुबह तक घरेलू जिम्मेदारियों, आवश्यक मरम्मत के कार्यों और पारिवारिक योजनाओं को व्यवस्थित करने की आवश्यकता प्रमुख रहेगी . सुबह लगभग 9:30 बजे के बाद चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश करना आपके जीवन में आनंद, नई सृजनात्मकता और आत्मविश्वास के स्तर को बहुत ऊंचा कर देगा . अपने कार्यों को केवल जिम्मेदारी के रूप में देखने के बजाय आप उनमें रचनात्मक आनंद खोजना शुरू करेंगे जो आपको बड़ी सफलता दिलाएगा . किसी विशेष शौक या व्यक्तिगत प्रतिभा को अतिरिक्त आय के बेहतरीन अवसर में बदलने का एक सुंदर विचार आज आपके मन में आ सकता है . प्रेम संबंधों में भावनात्मक गर्माहट बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा .

11. कुंभ राशि: साझेदारी और संबंधों से मिलेगा लाभ, सूझबूझ से निपटेंगे काम

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कुंभ राशि वालों के लिए आज सुबह तक का समय संचार, मार्केटिंग, तकनीकी कार्यों और बौद्धिक गतिविधियों के माध्यम से बड़े लाभ कमाने के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा . आवश्यक व्यावसायिक मुलाकातें या महत्वपूर्ण फोन कॉल्स आपको करियर में अपेक्षित और मनमुताबिक परिणाम देने में पूरी तरह सफल रहेंगे . सुबह 9:30 बजे के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में जाने से आपका ध्यान बाहरी भागदौड़ से पूरी तरह हटकर घर-परिवार और भावनात्मक सुरक्षा की ओर केंद्रित होगा . दिन का दूसरा भाग अपने निजी जीवन को संतुलित और आरामदायक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा . संपत्ति के मामलों या घरेलू सुख-सुविधाओं पर सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा .

12. मीन राशि: सुबह रहेगा थोड़ा भावनात्मक दबाव, दोपहर बाद आएगा बड़ा सुधार

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मीन राशि वालों के लिए आज सुबह तक आर्थिक प्रबंधन, बचत योजनाओं को मजबूत करने और अपने कौशल को पहचानकर आत्मविश्वास बढ़ाने के बहुत सुंदर अवसर मिलेंगे . कार्यक्षेत्र में आपकी शांत और संवेदनशील कार्यशैली अधिकारियों के बीच आपका एक बहुत ही सकारात्मक और सम्मानजनक प्रभाव छोड़ने में सफल रहेगी . सुबह 9:30 बजे के बाद चंद्रमा के वृषभ राशि में गोचर करने से आपकी संवाद शैली, नई चीजें सीखने की ललक और सामाजिक संपर्क बहुत अधिक सक्रिय हो जाएंगे . किसी सहकर्मी या पुराने मित्र के साथ हुई महत्वपूर्ण बातचीत आपके बिजनेस के भविष्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी . प्रेम जीवन में विचारों को साझा करने से नजदीकियां बढ़ेंगी .

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