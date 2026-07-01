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Gemini Horoscope 1 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए संबंधों और करियर में नए अवसर

Mithun Rashi: आज चंद्रमा दोपहर 1.30 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, जो सप्तम भाव को सक्रिय करेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साझा धन, निवेश और गहन मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. दिन का पहला भाग संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा, जबकि बाद का समय आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है.

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Gemini Horoscope 1 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए संबंधों और करियर में नए अवसर
आज साझेदारी और करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Gemini Horoscope 1 July 2026 Mithun Rashi: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के धनु और मकर राशि में गोचर से साझेदारी और आर्थिक मामलों में बदलाव देखने को मिल सकता है. दिन की शुरुआत लोगों के साथ तालमेल बनाने में मदद करेगी, जबकि बाद का समय अधिक गंभीर और व्यावहारिक निर्णयों की ओर ले जाएगा.

करियर और कारोबार

  • व्यावसायिक क्षेत्र में नई संभावनाएं उभर सकती हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके लिए उपयोगी साबित होगी. नौकरीपेशा जातकों को अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है. यदि आप किसी इंटरव्यू, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण चर्चा की तैयारी कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. आपकी स्पष्ट सोच और निर्णय लेने की क्षमता लोगों को प्रभावित कर सकती है.
  • व्यापारियों के लिए दिन विस्तार संबंधी विचारों पर काम करने का है. किसी दूरस्थ क्षेत्र या नए बाजार से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है. हालांकि, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी सभी शर्तों को समझ लेना आवश्यक होगा.

विद्यार्थियों के लिए

विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रेरणादायक रहेगा. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी विशेष प्रशिक्षण से जुड़े प्रयासों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से गर्व महसूस हो सकता है. धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी. अविवाहित लोगों को किसी शुभ परिचय का संकेत मिल सकता है.

उपाय

आज किसी वृद्ध व्यक्ति को मौसमी फल भेंट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. यह उपाय जीवन में शुभ अवसरों की वृद्धि और वरिष्ठों के सहयोग को आकर्षित करने वाला माना जाता है.

शुभ रंग

हरा.

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