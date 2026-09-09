विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: कामकाज में बदलाव की स्थिति, व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन जरुरी

Capricorn Horoscope Today 09 September 2026, Makar Rashifal: व्यापार में साझेदार या महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ कोई व्यावहारिक मुद्दा सामने आ सकता है. व्यक्तिगत संबंधों में आज संतुलन की आवश्यकता है. कामकाज में अचानक बदलाव की स्थिति बन सकती है. व्यापार में उधारी या बिना सुरक्षा के बड़े भुगतान से बचें.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: कामकाज में बदलाव की स्थिति, व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन जरुरी
Capricorn Aaj Ka Rashifal 09 September 2026 | Makar Horoscope Today
NDTV

Capricorn Horoscope Today 09 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे. इसलिए दिन की शुरुआत दूसरों के साथ तालमेल, साझेदारी और आमने-सामने होने वाली बातचीत के लिए महत्वपूर्ण रहेगी. किसी व्यक्ति के साथ लंबित बातचीत आज निर्णायक मोड़ ले सकती है. आपकी अपेक्षा स्पष्ट होगी, लेकिन सामने वाले की स्थिति सुनने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकालना बेहतर रहेगा.

व्यापार में साझेदार या महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ कोई व्यावहारिक मुद्दा सामने आ सकता है. बातचीत में अपनी शर्तें छिपाने के बजाय पहले ही स्पष्ट कर दें. मौखिक वादे पर निर्भर रहने की जगह आवश्यक बातों को लिखित रूप देना सुरक्षित रहेगा. नौकरी में टीम के किसी सदस्य की कार्यशैली आपको परेशान कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.

व्यक्तिगत संबंधों में आज संतुलन की आवश्यकता है. आप किसी करीबी से स्पष्ट जवाब चाहते होंगे, लेकिन लगातार सवाल करने से वह व्यक्ति रक्षात्मक हो सकता है. भरोसा बनाए रखने के लिए सामने वाले को अपनी बात कहने का अवसर दें. किसी पुराने मतभेद को जीत-हार का विषय न बनाएं. दोपहर 3:15 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे. इसके बाद परिस्थितियां कुछ अधिक अप्रत्याशित हो सकती हैं. साझा वित्त, कर्ज, बीमा, कर, पैतृक संपत्ति या किसी गोपनीय विषय पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा. किसी दूसरे व्यक्ति के आर्थिक निर्णय का प्रभाव आप पर पड़ सकता है, इसलिए बिना पूरी जानकारी जिम्मेदारी स्वीकार न करें.

कामकाज में अचानक बदलाव की स्थिति बन सकती है. कोई योजना अंतिम समय में बदल जाए तो चिड़चिड़ापन दिखाने के बजाय दूसरा विकल्प तैयार रखें. महत्वपूर्ण फाइलों और डिजिटल डेटा का बैकअप रखना आज समझदारी होगी. व्यापार में उधारी या बिना सुरक्षा के बड़े भुगतान से बचें. शाम को मन कुछ बातों को लेकर अधिक गंभीर हो सकता है. हर बात का रहस्य खोजने की आदत तनाव बढ़ाएगी. जो तथ्य उपलब्ध हैं, उन्हीं के आधार पर सोचें. स्वास्थ्य में थकावट, पाचन संबंधी असुविधा या तनाव से नींद प्रभावित हो सकती है. देर रात तक काम करने के बजाय समय पर विश्राम लेना जरूरी रहेगा.


उपाय: प्रातः शनिदेव को तिल के तेल का दीपक अर्पित कर ॐ शं शनैश्चराय नमः का 109 बार जाप करें.
शुभ रंग: नेवी ब्लू और स्लेटी.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal, Capricorn Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com