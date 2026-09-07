Capricorn Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: धन के मामले में संतुलन बनाए रखना जरुरी, दबाव में आकर लें फैसले

Capricorn Horoscope Today 07 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने और अपनी कार्यक्षमता का सही उपयोग करने का रहेगा. दोपहर 12:40 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. इसके बाद कर्क राशि में पहुंचकर सातवें भाव को सक्रिय करेंगे. पहले हिस्से में काम की प्रतिस्पर्धा, दिनचर्या और लंबित मामलों पर ध्यान रहेगा, जबकि बाद में साझेदारी और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संबंध सामने आ सकते हैं. सुबह किसी ऐसे काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा जिसे लगातार टाला जा रहा था. छठे भाव का प्रभाव आपको समस्याओं से सीधे निपटने की क्षमता देगा.

कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपको हर चुनौती का जवाब बहस से देने की आवश्यकता नहीं है. शांत रहकर अपनी कार्यक्षमता दिखाना ज्यादा प्रभावी रहेगा. किसी सहकर्मी की लापरवाही से अतिरिक्त काम आपके हिस्से में आ सकता है. यदि जिम्मेदारी स्वीकार करें तो उसकी समयसीमा और अपेक्षित परिणाम पहले स्पष्ट कर लें. दूसरों की गलती को सुधारते-सुधारते अपनी प्राथमिक योजनाओं को पीछे न छोड़ें.

स्वास्थ्य के स्तर पर दिनचर्या सुधारने का संकेत मिल सकता है. भोजन में अनियमितता, लगातार बैठे रहना या आराम की कमी आपको थका सकती है. छोटी परेशानी को नजरअंदाज करके काम जारी रखना उचित नहीं होगा. विशेषकर यदि पिछले कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है तो आज आराम को महत्व दें. दोपहर के बाद चंद्रमा सातवें भाव में आने से लोगों के साथ व्यवहार का तरीका महत्वपूर्ण हो जाएगा. जीवनसाथी, व्यवसायिक सहयोगी या किसी महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ ऐसी बातचीत हो सकती है जिसका आगे प्रभाव पड़े. अपनी शर्तें स्पष्ट रखें, लेकिन सामने वाले की जरूरतों को भी समझें. एकतरफा निर्णय संबंधों में दूरी ला सकता है.

व्यापार में किसी नए व्यक्ति के साथ सहयोग का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रस्ताव अच्छा लगे तो भी तुरंत प्रतिबद्ध न हों. भूमिका, भुगतान और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के बाद आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. नौकरी में किसी वरिष्ठ के साथ सीधे संवाद से किसी अटकी हुई बात का समाधान निकल सकता है. धन की स्थिति में बड़े उतार-चढ़ाव के बजाय संतुलन बनाए रखने की जरूरत रहेगी. किसी दूसरे के दबाव में खरीदारी या निवेश न करें. साझे खर्चों का हिसाब स्पष्ट रखना भी जरूरी होगा. शाम के समय भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की संभावना बढ़ सकती है. यदि बातचीत तनावपूर्ण हो जाए तो तत्काल निष्कर्ष निकालने के बजाय कुछ समय का अंतर रखना बेहतर होगा.



उपाय: श्रम करने वाले व्यक्ति को भोजन कराएं. घर की सफाई के बाद मुख्य द्वार पर नमक मिले पानी से पोछा लगाएं.

शुभ रंग: स्लेटी.



