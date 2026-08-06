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Capricorn Aaj Ka Rashifal 06 August 2026: कार्यक्षेत्र में भटक सकता है मन, बजट को लेकर रहें सतर्क

Capricorn Horoscope Today 06 August 2026, Makar Rashifal: कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मन बार-बार भटक सकता है, जिससे काम की गति प्रभावित हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से आज स्थिरता बनाए रखना ही बेहतर रहेगा.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 06 August 2026: कार्यक्षेत्र में भटक सकता है मन, बजट को लेकर रहें सतर्क
Capricorn Aaj Ka Rashifal 06 August 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 06 August 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर आपके घरेलू जीवन, मानसिक स्थिति और आंतरिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है. आज बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और निजी जीवन की जरूरतों के बीच टकराव महसूस हो सकता है. आप अपने लिए समय निकालना चाहेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रख सकती हैं. 

कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मन बार-बार भटक सकता है, जिससे काम की गति प्रभावित हो सकती है. ऐसे में छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर काम करना अधिक उपयोगी रहेगा. किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ तालमेल बैठाने में प्रयास करना पड़ेगा. यदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. 

आर्थिक दृष्टि से आज स्थिरता बनाए रखना ही बेहतर रहेगा. घर से जुड़े किसी खर्च या मरम्मत पर पैसा लग सकता है. बजट को लेकर सतर्क रहना आवश्यक होगा. 

व्यक्तिगत जीवन में परिवार की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. आपसे किसी महत्वपूर्ण निर्णय में भागीदारी की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, हर बात में खुद को जिम्मेदार मान लेना मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें स्पष्ट करना जरूरी होगा. 

शनि का प्रभाव आपको अनुशासन और धैर्य का पाठ पढ़ा रहा है, जबकि गुरु का सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा. यह समय अंदरूनी स्थिरता विकसित करने का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज थकान, पीठ दर्द या नींद की कमी परेशान कर सकती है. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान या शांत वातावरण में समय बिताना फायदेमंद रहेगा.

उपाय: काले तिल का दान करें. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. शनि मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जप करें.
शुभ रंग: गहरा नीला. 

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