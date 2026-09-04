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Makar Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: नौकरी और कारोबार में सूझबूझ से मिलेगा फायदा, नई सोच से मिलेगी सफलता

Capricorn Horoscope Today 04 August 2026, Makar Rashifal: मन किसी नए विचार की ओर आकर्षित होगा. नौकरी में आपकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता काम आ सकती है. व्यापार में नई योजना या उत्पाद से संबंधित विचार आ सकता है, रचनात्मक सोच उपयोगी रहेगी.

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Makar Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: नौकरी और कारोबार में सूझबूझ से मिलेगा फायदा, नई सोच से मिलेगी सफलता
Capricorn Aaj Ka Rashifal 04 August 2026 | Makar Horoscope Today
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Capricorn Horoscope Today 04 August 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, संतान और अपनी प्रतिभा को उपयोग में लाने से जुड़े विषयों को प्रमुख बनाएगी. मन किसी नए विचार की ओर आकर्षित होगा. यदि आपके पास कोई अधूरा प्रोजेक्ट है तो उसमें नई दिशा देने की संभावना बनेगी, लेकिन उत्साह में एक साथ बहुत कुछ शुरू करने से बचें.

नौकरी में आपकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता काम आ सकती है. कोई जटिल काम आपको सौंपा जाए तो उसे टालने के बजाय चरणबद्ध तरीके से पूरा करें. अपनी उपलब्धि को सामने रखना जरूरी है, मगर दूसरों के योगदान को नजरअंदाज करने से बचें. किसी वरिष्ठ की टिप्पणी को तुरंत आलोचना समझना ठीक नहीं होगा.

व्यापार में नई योजना या उत्पाद से संबंधित विचार आ सकता है. बाजार की प्रतिक्रिया जाने बिना बड़ा निवेश करने की जल्दबाजी न करें. विज्ञापन, डिजाइन, प्रस्तुति या ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए रचनात्मक सोच उपयोगी रहेगी. सट्टे या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा. विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करने का समय है. विषय कठिन लगे तो पढ़ाई का तरीका बदलें. केवल लंबे समय तक किताब के सामने बैठने से बेहतर है कि छोटे लक्ष्य बनाकर तैयारी करें. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से दूरी रखनी होगी.

संतान से जुड़े विषय में अपेक्षाएं और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर दिखाई दे सकता है. बच्चे की किसी गलती पर तुरंत कठोर निर्णय लेने के बजाय उसके कारण को समझें. उसकी रुचि और क्षमता की तुलना दूसरे बच्चों से करना उचित नहीं होगा. धन के मामले में मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तु पर खर्च करने का मन बनेगा. खरीदारी से पहले यह देखें कि वस्तु वास्तव में उपयोगी है या केवल तत्काल आकर्षण पैदा कर रही है. किसी मित्र के सुझाव पर जोखिम भरा निवेश न करें. प्रेम संबंधों में भावनाएं प्रबल रह सकती हैं. अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले को समझने का प्रयास करें. किसी पुराने संदेश या घटना को लेकर संदेह बढ़ाना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए स्क्रीन टाइम सीमित रखें. रचनात्मक गतिविधि, संगीत या कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना मन को संतुलित करेगा.


उपायः मंत्र: सुबह ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित कर पीले पुष्प चढ़ाएं.
शुभ रंग: आसमानी.

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