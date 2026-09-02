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Capricorn Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: घर-परिवार और संपत्ति पर रहेगा ध्यान, खर्चों में बरतें सावधानी

Horoscope Today 02 September 2026, Makar Rashifal: घर और संपत्ति से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें. घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए जरूरी जरूरतों को प्राथमिकता दें और काम व निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: घर-परिवार और संपत्ति पर रहेगा ध्यान, खर्चों में बरतें सावधानी
मकर आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Capricorn Horoscope Today 02 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे. आज बाहरी उपलब्धियों की तुलना में घर, संपत्ति और मन की स्थिरता अधिक महत्वपूर्ण महसूस होगी. घर के वातावरण में कोई बदलाव करने का विचार आ सकता है. फर्नीचर, मरम्मत या घरेलू व्यवस्था से जुड़ा काम शुरू करने की इच्छा होगी, लेकिन हर बदलाव के लिए तुरंत पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है. संपत्ति संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखें. जमीन, मकान, किराये या निर्माण से जुड़े कागजात ध्यान से पढ़ें. यदि कोई व्यक्ति आपको जल्द निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा है तो उससे प्रभावित न हों. संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले कानूनी और आर्थिक पक्ष की जांच करना जरूरी रहेगा. 

व्यापार में मन का अस्थिर होना निर्णयों को प्रभावित कर सकता है. यदि घर में कोई चिंता चल रही है तो उसका असर काम पर न आने दें. कारोबारी लोगों को कार्यालय या प्रतिष्ठान की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. किसी कर्मचारी पर नाराज होकर अचानक निर्णय लेना ठीक नहीं होगा; पहले पूरी स्थिति समझें. 

नौकरी में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रह सकता है. घर की कोई जिम्मेदारी अचानक बढ़ सकती है. वरिष्ठों से बात करते समय व्यक्तिगत तनाव को चर्चा का हिस्सा न बनने दें. आज शांत रहकर काम पूरा करना आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा. धन के मामले में घरेलू जरूरतों पर खर्च संभव है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, मरम्मत या सजावट पर रकम निकल सकती है. यदि कई खर्च एक साथ सामने आएं तो पहले जरूरी काम चुनें. दिखावे के लिए घर पर अतिरिक्त खर्च करने से बचना बेहतर होगा. 

मानसिक स्तर पर पुरानी यादें या परिवार से जुड़ी भावनाएं उभर सकती हैं. किसी रिश्तेदार की बात आपको भीतर तक प्रभावित कर सकती है. हर टिप्पणी को अपने विरुद्ध मानना उचित नहीं होगा. अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय अकेले बिताना उपयोगी रहेगा. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और घर में बिजली या उपकरणों से जुड़े काम में सावधानी रखें. 

उपाय: शिव मंदिर में सफेद फूल और बेलपत्र अर्पित करें. घर के मुख्य पूजा स्थान पर मिट्टी का दीपक जलाकर ॐ नमः शिवाय का 51 बार जाप करें.

शुभ रंग: स्लेटी नीला.
 

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