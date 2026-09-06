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Cancer Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: आर्थिक मामलों में अचानक बढ़ सकता है खर्च, खरीदारी में बरतें सावधानी

Cancer Horoscope Today 06 August 2026, Kark Rashifal: आर्थिक मामलों में अचानक खर्च की संभावना रहेगी. किसी आकर्षक ऑनलाइन ऑफर को देखकर तुरंत भुगतान करने से बचें. नौकरी में पर्दे के पीछे चल रहे काम पर ध्यान देना पड़ सकता है. मानसिक रूप से आप कुछ समय अकेले रहना चाह सकते हैं. इसे कमजोरी न समझें.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: आर्थिक मामलों में अचानक बढ़ सकता है खर्च, खरीदारी में बरतें सावधानी
Cancer Aaj Ka Rashifal 06 August 2026 | Kark Horoscope Today
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Cancer Horoscope Today 06 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. इसलिए दिन का प्रभाव खर्च, एकांत, नींद, विदेश या दूरस्थ संपर्क और उन विषयों पर रहेगा जिन्हें आप सामान्यतः दूसरों से छिपाकर रखते हैं. आज बाहरी उपलब्धियों की अपेक्षा अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा.

आर्थिक मामलों में अचानक खर्च की संभावना रहेगी. किसी यात्रा, ऑनलाइन भुगतान, घर के निजी खर्च या पुराने दायित्व के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए दिन की शुरुआत में ही जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग कर लें. किसी आकर्षक ऑनलाइन ऑफर को देखकर तुरंत भुगतान करने से बचें.

नौकरी में पर्दे के पीछे चल रहे काम पर ध्यान देना पड़ सकता है. किसी रिपोर्ट, दस्तावेज या प्रोजेक्ट की तैयारी चुपचाप पूरी करनी होगी. अपनी योजना हर व्यक्ति के सामने साझा करने की आवश्यकता नहीं है. यदि कार्यस्थल पर किसी के व्यवहार को लेकर संदेह हो तो बिना प्रमाण प्रतिक्रिया न दें. व्यापार में दूर के ग्राहक या दूसरे शहर से जुड़ा संपर्क सक्रिय हो सकता है. ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए कोई उपयोगी बातचीत सामने आ सकती है, लेकिन भुगतान की पुष्टि किए बिना माल या सेवा उपलब्ध न कराएं. विदेशी या दूरस्थ लेन-देन में कागजी प्रक्रिया की अनदेखी विशेष रूप से नुकसान दे सकती है.

मानसिक रूप से आप कुछ समय अकेले रहना चाह सकते हैं. इसे कमजोरी न समझें. शांत वातावरण में बैठकर लंबित निर्णयों की सूची बनाना आपके लिए उपयोगी रहेगा. लेकिन बहुत ज्यादा सोचने से चिंता बढ़ सकती है. जिस विषय पर आज कोई कदम संभव नहीं है, उसे बार-बार मन में दोहराने से बचें. यात्रा का कार्यक्रम हो तो अतिरिक्त समय लेकर चलें. टिकट, पहचान-पत्र, जरूरी दवाइयां और भुगतान के साधन पहले से जांच लें. जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण वस्तु छूट सकती है.

परिवार में आपकी अनुपस्थिति या व्यस्तता को लेकर कोई व्यक्ति शिकायत कर सकता है. हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होगा. पहले अपनी स्थिति समझें और फिर शांत तरीके से बात करें. किसी करीबी की निजी बात को दूसरे लोगों से साझा न करें. स्वास्थ्य में आराम की कमी सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है. देर रात तक जागना, लगातार मोबाइल देखना या समय पर भोजन न करना थकान बढ़ा सकता है. आज शरीर को अतिरिक्त आराम देना उपयोगी रहेगा.


उपाय: शाम को शिव मंदिर में जल अर्पित करके सफेद पुष्प चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें.
शुभ रंग: मोती जैसा सफेद.

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