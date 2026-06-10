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Cancer Horoscope 10 June 2026: भाग्य देगा साथ, नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का दिन

Kark Rashifal: मीन राशि में चंद्रमा का गोचर कर्क राशि वालों के लिए भाग्य, ज्ञान और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने वाला रहेगा. करियर और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि पारिवारिक और प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विद्यार्थियों को सीखने और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

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Cancer Horoscope 10 June 2026: भाग्य देगा साथ, नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का दिन
किसी पुराने संपर्क से लाभकारी सूचना मिल सकती है.

Cancer Horoscope 10 June 2026 Kark Rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए भाग्य, सीखने और मानसिक विस्तार से जुड़ा समय लेकर आएगा. आप नई योजनाओं पर विचार करेंगे और अपने भविष्य को लेकर अधिक स्पष्ट दृष्टि बनाने की कोशिश करेंगे.

कार्यक्षेत्र

कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो दूरस्थ कार्य या विदेशी संपर्कों से जुड़े हैं. व्यापार करने वालों के लिए यह दिन नए अवसरों की शुरुआत का संकेत दे सकता है. किसी पुराने संपर्क से लाभकारी सूचना मिल सकती है. आर्थिक रूप से स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी, लेकिन बड़े निवेश से पहले पूरी जांच आवश्यक रहेगी.

पारिवार

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण रहेगा. किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और घर में संतुलन महसूस होगा. दूर रहने वाले रिश्तेदारों से बातचीत होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है, जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की सोच अधिक रचनात्मक बनेगी. नए विषयों को सीखने की रुचि बढ़ेगी और समझने की क्षमता मजबूत होगी. उच्च शिक्षा या शोध से जुड़े छात्रों को मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में शरीर में हल्की सुस्ती या पानी की कमी महसूस हो सकती है. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना और पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा. मानसिक शांति के लिए प्रकृति के करीब समय बिताना लाभकारी होगा.

उपायः शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें. सफेद चावल और चीनी का दान करें। ॐ चंद्राय नमः  मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंगः सफेद और हल्का नीला.
 

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