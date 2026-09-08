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Aquarius Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: पुराने काम को करने का दबाव, खर्च के मामलों में योजना रहेगी उपयोगी

Aquarius Horoscope Today 08 September 2026, Kumbh Rashifal: आज का दिन उन कामों को व्यवस्थित करने का है जो लंबे समय से छोटे-छोटे हिस्सों में बंटे हुए थे. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने लंबित काम को पूरा करने का दबाव बन सकता है. खर्च कम करने की योजना बनाना किसी नए निवेश से ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: पुराने काम को करने का दबाव, खर्च के मामलों में योजना रहेगी उपयोगी
Aquarius Aaj Ka Rashifal 08 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 08 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. इसलिए आज का दिन उन कामों को व्यवस्थित करने का है जो लंबे समय से छोटे-छोटे हिस्सों में बंटे हुए थे. प्रतिस्पर्धा, कर्ज, दिनचर्या, जिम्मेदारियां और काम के दबाव से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. परिस्थितियां आपको अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन हर समस्या को तुरंत खत्म करने की कोशिश थकान बढ़ा सकती है.

कार्यक्षेत्र में किसी पुराने लंबित काम को पूरा करने का दबाव बन सकता है. यदि किसी सहकर्मी की गलती आपके सामने आए तो उसे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने के बजाय सीधे समाधान निकालना बेहतर होगा. प्रतियोगिता की स्थिति में आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप दूसरों की गतिविधियों पर नजर रखने के बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान दें. व्यापार में बकाया भुगतान वसूलने या हिसाब साफ करने का अवसर मिल सकता है. ग्राहकों के साथ बातचीत में स्पष्ट शर्तें रखें. उधार पर माल या सेवा देने से पहले भुगतान की समयसीमा निश्चित करना जरूरी होगा. किसी पुराने विवाद को भावनात्मक तरीके से उठाने की बजाय रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर बात करना अधिक प्रभावी रहेगा.

छठे भाव का प्रभाव स्वास्थ्य और दिनचर्या को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं देता. भोजन का समय बिगड़ने, पानी कम पीने या लगातार बैठे रहने से परेशानी महसूस हो सकती है. यदि काम अधिक हो तो भी छोटे अंतराल में उठना और शरीर को सक्रिय रखना जरूरी होगा. किसी पुरानी तकलीफ को लगातार टालते रहना ठीक नहीं है. ऋण या आर्थिक देनदारी से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो वास्तविक क्षमता का आकलन करें. एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना दबाव बढ़ा सकता है.

आज खर्च कम करने की योजना बनाना किसी नए निवेश से ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है. निजी जीवन में छोटी बातों को लेकर आलोचना करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. किसी करीबी की आदत आपको परेशान करे तो हर गलती गिनाने के बजाय केवल जरूरी बात पर चर्चा करें. लगातार सुधार बताने से संबंधों में अनावश्यक खिंचाव आ सकता है. प्रतिद्वंद्वी आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, इसलिए अपनी अगली रणनीति पहले से सबके सामने घोषित न करें. शांत तरीके से काम करना इस दिन आपकी सुरक्षा भी रहेगा और ताकत भी. शाम को काम की सूची देखकर तनाव लेने के बजाय अगले दिन के लिए प्राथमिकता तय करें. इससे मानसिक दबाव कम होगा और नींद बेहतर रह सकती है.


उपाय: सुबह हनुमानजी को चमेली का तेल अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को जौ, चना या आटा दान करें.
शुभ रंग: नीला-हरा.

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