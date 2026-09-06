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Aquarius Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: नए प्रोजेक्ट की मिल सकती है जिम्मेदारी, सोच-समझकर लें फैसले

Aquarius Horoscope Today 06 September 2026, Kumbh Rashifal: आज आपकी सोच में रचनात्मकता, सीखने की इच्छा और अपनी प्रतिभा को किसी उपयोगी दिशा में लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छा विचार मिल सकता है. नौकरी में किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसमें आपकी व्यक्तिगत योग्यता दिखाई देगी.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: नए प्रोजेक्ट की मिल सकती है जिम्मेदारी, सोच-समझकर लें फैसले
Aquarius Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 06 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में गोचर करेंगे. इसलिए आज आपकी सोच में रचनात्मकता, सीखने की इच्छा और अपनी प्रतिभा को किसी उपयोगी दिशा में लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. सामान्य काम करने के बजाय कुछ नया करने का मन बन सकता है. हालांकि उत्साह में लिया गया हर फैसला सही हो, यह जरूरी नहीं है; इसलिए विचार और निर्णय के बीच थोड़ा अंतर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई की रणनीति बदलने का संकेत दे सकता है. यदि किसी विषय को समझने में लगातार कठिनाई आ रही है तो उसी तरीके को दोहराते रहने के बजाय अध्ययन की नई पद्धति अपनाएं. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज कमजोर हिस्से पर काम करना ज्यादा फलदायी रहेगा. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छा विचार मिल सकता है. लेखन, डिजाइन, कला, शिक्षा या सलाह देने वाले कार्यों में आपकी मौलिक सोच काम आएगी. लेकिन विचार किसी और के साथ साझा करते समय उसकी गोपनीयता का ध्यान रखें. आपका कॉन्सेप्ट बिना अनुमति इस्तेमाल होने की आशंका से बचने के लिए जरूरी रिकॉर्ड रखें.

नौकरी में किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसमें आपकी व्यक्तिगत योग्यता दिखाई देगी. अपनी क्षमता साबित करने की इच्छा में समयसीमा से अधिक वादा न करें. वरिष्ठ अधिकारी के सुझाव को चुनौती देने से पहले उसके व्यावहारिक पक्ष पर विचार करें. व्यापार में जोखिम लेने का आकर्षण बढ़ सकता है. किसी नए उत्पाद, विज्ञापन या निवेश पर विचार हो तो पहले छोटे स्तर पर परिणाम जांचें. सट्टे या अत्यधिक जोखिम वाले सौदों से दूरी रखना समझदारी होगी.

आज कल्पना अच्छी रहेगी, लेकिन धन लगाने में गणना जरूरी है. संतान से जुड़ा कोई विषय ध्यान मांग सकता है. उसकी पढ़ाई या व्यवहार को लेकर चिंता हो तो दबाव बनाने के बजाय उसकी बात सुनें. तुलना करने से समस्या कम नहीं होगी. आपकी भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए, नियंत्रक की नहीं. प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी हो सकती हैं. किसी संदेश या व्यवहार को लेकर जल्द निष्कर्ष निकालने से बचें. स्पष्टता चाहिए तो सीधे सवाल करें. शरीर से अधिक आज मन को आराम की जरूरत हो सकती है. संगीत, लेखन या ध्यान जैसी शांत गतिविधि उपयोगी रहेगी. देर रात तक मनोरंजन में समय खर्च न करें.


उपायः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः का 108 बार जाप करें. गणेशजी को दूर्वा और मोदक अर्पित करके किसी नए कार्य की शुरुआत करें.
शुभ रंग: नीला-हरा.

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