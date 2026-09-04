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Aquarius Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, सोच-समझकर लें फैसले

Aquarius Horoscope Today 04 August 2026, Kumbh Rashifal: घर में किसी वस्तु की मरम्मत, बदलाव या खरीदारी की आवश्यकता सामने आ सकती है. नौकरी में आपका ध्यान बार-बार निजी मामलों की ओर जा सकता है. यदि घर में किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो सभी की सुविधा का ध्यान रखें.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, सोच-समझकर लें फैसले
Aquarius Aaj Ka Rashifal 04 August 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 04 August 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे. इसलिए दिन का केंद्र घर, मानसिक सुकून, संपत्ति, वाहन और निजी जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर रहेगा. बाहर की उपलब्धियों से अधिक जरूरी यह रहेगा कि आप अपने आसपास का वातावरण व्यवस्थित रखें. मन में एक साथ कई बातें चल सकती हैं, जिससे किसी निर्णय पर पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा.

घर में किसी वस्तु की मरम्मत, बदलाव या खरीदारी की आवश्यकता सामने आ सकती है. यदि मकान, जमीन या वाहन से संबंधित कोई काम चल रहा है तो दस्तावेजों की जांच स्वयं करें. केवल किसी परिचित के भरोसे कागजी प्रक्रिया पूरी करना ठीक नहीं होगा. संपत्ति से जुड़ा फैसला हो तो जल्दबाजी में अग्रिम रकम देने से बचें.

नौकरी में आपका ध्यान बार-बार निजी मामलों की ओर जा सकता है. कोशिश करें कि घरेलू चिंता कार्यालय के काम की गुणवत्ता को प्रभावित न करे. किसी वरिष्ठ से बातचीत करनी हो तो भावनात्मक भाषा के बजाय तथ्य और समाधान के साथ अपनी बात रखें. घर से काम करने वालों को दिनचर्या में स्पष्ट सीमाएं बनानी होंगी. व्यापारियों के लिए कार्यस्थल या दुकान के वातावरण में बदलाव का विचार आ सकता है. सजावट या सुविधा बढ़ाने पर खर्च करने से पहले यह देखें कि उससे वास्तविक व्यावसायिक लाभ कितना होगा. किसी पुराने ग्राहक से जुड़ा भुगतान प्राप्त होने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए नकदी प्रवाह का हिसाब पहले से रखें.

परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार से आपका मन खिन्न हो सकता है. हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना उचित नहीं होगा. यदि घर में किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो सभी की सुविधा का ध्यान रखें. आपकी बात सही होने पर भी सही समय का चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. जल्दबाजी में रास्ता बदलना या यातायात नियमों की अनदेखी नुकसान दे सकती है. घर में पानी या बिजली से जुड़ी छोटी खराबी को टालने के बजाय समय पर ठीक करा लें. 


उपायः 108 बार ॐ नमः शिवाय का जाप करें. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और बिल्वपत्र चढ़ाएं.
शुभ रंग: धूसर नीला.
 

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