Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आज देवशयनी एकादशी पर कैसा रहेगा मेष से मीन तक राशियों का दिन, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 25 जुलाई और दिन शनिवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है. एकादशी तिथि सुबह 11 बजकर 35 मिनट तक रहेगी. मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और इसके साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है. ऐसे में देवशयनी एकादशी पर कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा. किसी को करियर के लिए शुभ समाचार मिलेगा, तो किसी को धन का लाभ हो सकता है. चलिए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष में आठवां भाव अचानक होने वाले बदलाव, गुप्त विषयों, शोध, धन संबंधी मामलों, स्वास्थ्य और आत्मचिंतन का कारक माना जाता है. आज आपको बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा भीतर की स्थिति को समझने और भविष्य की योजनाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करने का अवसर देगा. कई मामलों में धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगा. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा दायित्व मिल सकता है, जिसमें आपकी सूझबूझ और अनुभव की परीक्षा होगी.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. सातवां भाव दांपत्य जीवन, साझेदारी, सार्वजनिक संबंधों और महत्वपूर्ण समझौतों का प्रतिनिधित्व करता है. चंद्रमा का यह गोचर आज आपको रिश्तों की गहराई को समझने और संवाद के माध्यम से कई उलझनों को सुलझाने का अवसर देगा. दिन का अधिकांश समय लोगों से मिलने-जुलने, विचार साझा करने और सहयोग प्राप्त करने में बीत सकता है. जीवनसाथी का सहयोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आसान बना सकता है. परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का वातावरण बनेगा. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष में छठा भाव कार्यक्षेत्र, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य, ऋण, शत्रु और दैनिक जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है. चंद्रमा का यह गोचर संकेत देता है कि आज आपको छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं. जिन कार्यों में अब तक बाधाएं आ रही थीं, उनमें धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे. दिनभर परिस्थितियां आपको अनुशासन और व्यावहारिक सोच अपनाने की प्रेरणा देंगी. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मकता और शुभ अवसरों का कारक माना जाता है. चंद्रमा का यह गोचर आपके आत्मविश्वास और सृजनात्मक क्षमता को नई दिशा दे सकता है. आज का दिन अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और नई योजनाओं की नींव रखने के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच वरिष्ठों को प्रभावित कर सकती है. यदि आप कला, मीडिया, शिक्षा, लेखन, डिजाइन या किसी सृजनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण कार्य में प्रशंसा या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. चतुर्थ भाव घर-परिवार, माता, सुख-सुविधाएं, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है. इस गोचर का प्रभाव आपके निजी जीवन पर अधिक दिखाई देगा. आज बाहरी उपलब्धियों की अपेक्षा घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने पर आपका ध्यान रहेगा. परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. कार्यक्षेत्र में दिन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बाद में असुविधा का कारण बन सकता है.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. तृतीय भाव साहस, पराक्रम, संचार, भाई-बहन, छोटी यात्राएं और नए प्रयासों का कारक माना जाता है. यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा. आज परिस्थितियां आपको पहल करने, नए लोगों से जुड़ने और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देंगी. लंबे समय से रुकी हुई किसी योजना में फिर से गति आ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति, मीटिंग या बातचीत में आपकी भूमिका निर्णायक रह सकती है.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार, बचत और खान-पान का प्रतिनिधित्व करता है. इस गोचर का प्रभाव आपके आर्थिक फैसलों और पारिवारिक संबंधों पर विशेष रूप से दिखाई देगा. आज बोलते समय संयम और वित्तीय मामलों में दूरदर्शिता आपके लिए लाभ का मार्ग खोल सकती है. छोटी-छोटी बातों में धैर्य बनाए रखने से कई संभावित विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे. कार्यक्षेत्र में विचारों को गंभीरता से सुना जाएगा. यदि किसी प्रस्तुति, बातचीत या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वाणी प्रभाव छोड़ने में सफल रहेगी.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में अर्थात प्रथम भाव में गोचर करेंगे. प्रथम भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा का कारक माना जाता है. चंद्रमा का यह गोचर आपके मन को अधिक संवेदनशील बना सकता है, लेकिन साथ ही नई शुरुआत करने का उत्साह भी देगा. आज आपकी सोच और व्यवहार का सीधा प्रभाव आसपास के लोगों पर पड़ेगा. इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. द्वादश भाव व्यय, विदेश, आध्यात्मिक चिंतन, एकांत, विश्राम और अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है. इस गोचर के कारण आज आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों से अधिक अपने भीतर चल रहे विचारों पर रहेगा. कई ऐसे प्रश्न, जिनका उत्तर आप लंबे समय से तलाश रहे थे, उन पर स्पष्टता मिलने के संकेत हैं. दिन को शांत और योजनाबद्ध ढंग से बिताना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे रहकर किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. एकादश भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों और सामाजिक संबंधों का कारक माना जाता है. यह गोचर आपके लिए उपलब्धियों और नए अवसरों के संकेत लेकर आया है. आज किए गए प्रयास भविष्य में बड़े लाभ का आधार बन सकते हैं. जिन योजनाओं पर आप पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें सकारात्मक गति दिखाई दे सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव का लाभ मिलेगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. दशम भाव कर्म, करियर, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियों और सामाजिक क्षेत्र में आपकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है. इस गोचर के प्रभाव से आज आपका ध्यान अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने और अपनी छवि को मजबूत बनाने पर रहेगा. मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता की प्रशंसा हो सकती है.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, लंबी यात्राओं और जीवन दर्शन का प्रतीक माना जाता है. यह गोचर आपके विचारों में गहराई लाने वाला रहेगा. आज किसी महत्वपूर्ण विषय को नए नजरिए से समझने का प्रयास करेंगे. आध्यात्मिक गतिविधियों और ज्ञानवर्धक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.