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चलती साइकिल पर गजब का बैलेंस, शख्स ने किया हैरान करने वाला कारनामा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर चलती साइकिल पर खड़े होकर स्टंट दिखाते युवक का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. लाखों लोग वीडियो देख चुके हैं, जबकि कई यूजर्स ने इसे बेहद खतरनाक और जोखिम भरा बताया है.

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चलती साइकिल पर गजब का बैलेंस, शख्स ने किया हैरान करने वाला कारनामा, वीडियो वायरल
सड़क पर स्टंट करता शख्स
सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाह में लोग अक्सर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स तेज रफ्तार से चल रही साइकिल पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और शख्स की हरकत को बेहद जोखिम भरा भी बता रहे हैं.

चलती साइकिल पर किया हैरतअंगेज करतब

वायरल वीडियो में एक शख्स बिना किसी सुरक्षा उपकरण के तेज चलती साइकिल पर खड़ा होकर संतुलन बनाता दिखाई दे रहा है. सड़क पर दौड़ती साइकिल पर उसका यह स्टंट देखने वालों की सांसें थमा रहा है. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो किस जगह का है और कब रिकॉर्ड किया गया.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर muhammadzubaireaglestar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 1.16 करोड़ (11.6 मिलियन) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं करीब 4.16 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कमेंट सेक्शन में आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "Real performative." दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, "भाई जान, मुझे भी सिखा दो." वहीं एक अन्य यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा, "साइकिल चल कैसे रही है?". हालांकि कई लोगों ने ऐसे स्टंट को खतरनाक बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इस तरह अपनी जान जोखिम में डालना सही नहीं है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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