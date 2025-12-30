भारत में 5 करोड़ रुपये में रिटायरमेंट नामुमकिन! फाइनेंस एक्सपर्ट के बयान पर मचा बवाल

भारत में रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम जरूरी है, इस सवाल पर अक्सर बहस होती रहती है. लेकिन हाल ही में एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. गुरुग्राम के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सुमित बेहल ने दावा किया कि भारत में 5 करोड़ रुपये के साथ रिटायर होना संभव नहीं है.

X पोस्ट जिसने शुरू कर दी बहस

सुमित बेहल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भारत में 5 करोड़ रुपये में आरामदायक रिटायरमेंट नहीं किया जा सकता है. उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर खुलकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी. हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वह 5 करोड़ रुपये कैश की बात कर रहे हैं या आसानी से बिक सकने वाली संपत्तियों की, या फिर कुल नेट वर्थ की. इसी अस्पष्टता की वजह से पोस्ट को लेकर अलग-अलग तरह की व्याख्याएं सामने आईं.

You cannot retire on 5 Crore in India — Sumit Behal (@sumitkbehal) December 28, 2025

यूजर्स ने उठाए सवाल

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सुमित बेहल के दावे से असहमति जताई. लोगों का कहना था कि रिटायरमेंट के लिए जरूरी रकम किसी एक आंकड़े से तय नहीं की जा सकती है. यूजर्स के मुताबिक, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर में रहते हैं. आपका लाइफस्टाइल कैसा है ? खर्च की आदतें क्या हैं ? घर अपना है या किराए का?

सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं

एक यूजर ने लिखा, 5 करोड़ रुपये काफी है या नहीं, यह रकम से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां और कैसे जीना चाहते हैं. दूसरे यूजर ने कहा, अगर अपना घर हो और दो या उससे कम बच्चे हों, तो सही एसेट एलोकेशन के साथ 5 करोड़ रुपये काफी है. वहीं तीसरे यूजर ने कमेंट किया, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप किस शहर में रहते हैं और कितनी लग्जरी लाइफ चाहते हैं.

रिटायरमेंट प्लानिंग पर नई बहस

इस पोस्ट के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में आ गया है कि भारत में रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की जाए. कई फाइनेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटायरमेंट की सही रकम हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और इसे उम्र, स्वास्थ्य, खर्च और निवेश रणनीति को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए.

