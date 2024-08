ऐसा दिखता है दुनिया का सबसे पुराना नक्शा, 2900 साल पुराना है इतिहास, कागज या पत्थर नहीं इस चीज से किया गया था तैयार

ब्रिटिश म्यूजियम (British Museum) में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों सहित दुनियाभर की कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है. हाल ही में YouTube पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, म्यूजियम ने इतिहास के एक ऐसे ही अद्भुत टुकड़े को दुनिया के सामने रखा. वो है "दुनिया का सबसे पुराना मैप." संग्रहालय के मध्य पूर्व विभाग में भाषाविद्, अस्त्रविज्ञानी और क्यूरेटर इरविंग फिंकेल की ओर से एक्सप्लेन किया गया यह वीडियो देखने वालों को खूब पसंद आ रहा है.

वीडियो के साथ पोस्ट किए गए कैप्शन में लिखा है, "दुनिया का बेबीलोनियन मानचित्र (Babylonian map of the world) दुनिया का सबसे पुराना मैप (Oldest map of the world) है. लगभग 2,900 साल पहले मेसोपोटामिया में मिट्टी पर लिखा और अंकित किया गया, यह कई क्यूनिफॉर्म टैबलेट की तरह अधूरा है. हालांकि, इरविंग फ़िंकेल और उनके एक छात्र - एडिथ हॉर्सले ने नक्शे के एक लापता टुकड़े को खोजने में कामयाबी हासिल की, इसे वापस क्यूनिफॉर्म टैबलेट में डाल दिया, और वहां से हम सभी को मेसोपोटामिया के कुछ हद तक पौराणिक परिदृश्य के माध्यम से जहाज के अंतिम विश्राम स्थल को खोजने के लिए यात्रा पर ले गए और हां, हमारा मतलब है वह जहाज, जैसा कि नूह के जहाज में है. हालांकि बाढ़ की कहानी के पहले के मेसोपोटामिया संस्करण में, जहाज़ का निर्माण ज़ियुसुद्रा ने किया था.”

वीडियो में, फ़िंकेल ओरिजिनल मैप की रिप्लिका का इस्तेमाल करते हैं. वह बताते हैं कि नक्शा मिट्टी से क्यों बना है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वह नक्शे के विवरण और उसमें क्या दिखाया गया है, उसके बारे में गहराई से बताते हैं.

लगभग 1.4 लाख बार देखे जाने वाले इस वीडियो ने लोगों को अलग-अलग प्रतिक्रियाएं पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया है. जहां कुछ लोगों ने नक्शे पर हैरानी ज़ाहिर की है, वहीं बाकी खुद को रोक नहीं पाए और साझा किया कि उन्हें होस्ट की बातें सुनना कितना पसंद आया.