विज्ञापन
विशेष लिंक

इसमें दिक्कत क्या है... स्कूल में क्लब पैंट पहनकर पहुंच गईं महिला टीचर, वायरल हुआ Video, लोग करने लगे सवाल

स्कूल में क्लब पैंट पहनने वाली महिला टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर लोग अलग-अलग तरह की प्रक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने कहा ‘इसमें क्या दिक्कत है’, तो कुछ ने इसे अनुशासन के खिलाफ बताया.

Read Time: 3 mins
Share
इसमें दिक्कत क्या है... स्कूल में क्लब पैंट पहनकर पहुंच गईं महिला टीचर, वायरल हुआ Video, लोग करने लगे सवाल
महिला टीचर ने स्कूल में पहनी क्लब पैंट

ऑफिस हो या स्कूल, हर जगह ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी होता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला टीचर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. खासकर स्कलों में, जहां बच्चों के लिए तो यूनिफॉर्म तय होती है, वहीं टीचर्स से भी ये उम्मीद की जाती है कि उनका पहनावा सादगी और शालीनता भरा हो, लेकिन हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

दरअसल, डेनिस नाम की एक स्कूल टीचर ने TikTok पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में आप देखेंगे कि वह स्कूल में क्लब पैंट पहने नज़र आ रही हैं. उनका यह आउटफिट देखकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है. कुछ लोगों का कहना है कि यह उनकी अपनी पसंद है, वहीं कुछ ने इसे अनुचित बताते हुए टीचर की आलोचना कर दी.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई

अब आपको बताते हैं क्लब पैंट के बारे में, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. दरअसल, क्लब पैंट एक ऐसी टाइट फिटिंग वाली बॉटम होती है, जो अक्सर क्लब या पार्टी वियर के तौर पर पहनी जाती है. यह फॉर्मल या प्रोफेशनल माहौल में पहनने के लिए सही नहीं मानी जाती है. इसी वजह से जब डेनिस इसे स्कूल में पहनकर पहुंची, तो लोगों ने सवाल खड़े कर दिए.

यूजर्स दो गुटों में बंट गए

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स दो गुटों में बंट गए. एक वर्ग का कहना था कि कपड़े किसी की योग्यता या शिक्षण शैली को नहीं दिखाते, इसलिए किसी को उनके कपड़ों पर सवाल नहीं करना चाहिए. वहीं, दूसरे वर्ग का कहना था कि स्कूल एक अनुशासित माहौल है, जहां बच्चों के सामने एक मिसाल पेश करनी होती है और वहां ऐसे कपड़े पहनना सही नहीं है. किसी ने कहा कि आखिर ऐसी ड्रेस से भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है.

डेनिस ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद टीचर डेनिस ने खुद सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को आहत करने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि यह उनकी सहज पसंद थी. उनका मकसद बस अपने दिन की झलक साझा करना था. उन्होंने यह भी कहा कि कपड़े किसी को अच्छे और बुरे टीचर नहीं बनाते. हालांकि. विवाद रुका नहीं. कुछ ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दों को अनावश्यक रूप से बड़ा बना दिया जाता है, जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन से नियमों को और सख्त करने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: 180 की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत स्लीपर, फिर भी ट्रेन में रखे गिलास से नहीं छलका 1 बूंद पानी, Video वायरल

ब्रिटिश फैमिली ने किया वंदे भारत ट्रेन का सफर, सुविधाएं देख रह गए हैरान, कही ऐसी बात, आपका दिल खुश हो जाएगा

दिल्ली के शख्स का जुगाड़ वायरल, सिर्फ 2000 रु में घर पर बनाया एयर प्यूरीफायर, 15 मिनट में AQI 400 से घटकर 50!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Female Teacher Viral Video, Teacher Dress Code Debate, Woman Teacher Club Pants Viral
Get App for Better Experience
Install Now