इसमें दिक्कत क्या है... स्कूल में क्लब पैंट पहनकर पहुंच गईं महिला टीचर, वायरल हुआ Video, लोग करने लगे सवाल

ऑफिस हो या स्कूल, हर जगह ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी होता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला टीचर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. खासकर स्कलों में, जहां बच्चों के लिए तो यूनिफॉर्म तय होती है, वहीं टीचर्स से भी ये उम्मीद की जाती है कि उनका पहनावा सादगी और शालीनता भरा हो, लेकिन हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

दरअसल, डेनिस नाम की एक स्कूल टीचर ने TikTok पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में आप देखेंगे कि वह स्कूल में क्लब पैंट पहने नज़र आ रही हैं. उनका यह आउटफिट देखकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है. कुछ लोगों का कहना है कि यह उनकी अपनी पसंद है, वहीं कुछ ने इसे अनुचित बताते हुए टीचर की आलोचना कर दी.

देखें Video:

A teacher posted a video showing herself wearing fitted faux-leather pants and a cashmere sweater in her classroom, asking whether her outfit broke the school's dress code — a question that quickly went viral and ignited debate about what's considered professional attire for… pic.twitter.com/9QnLmD7WHp — aka (@akafaceUS) November 1, 2025

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई

अब आपको बताते हैं क्लब पैंट के बारे में, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. दरअसल, क्लब पैंट एक ऐसी टाइट फिटिंग वाली बॉटम होती है, जो अक्सर क्लब या पार्टी वियर के तौर पर पहनी जाती है. यह फॉर्मल या प्रोफेशनल माहौल में पहनने के लिए सही नहीं मानी जाती है. इसी वजह से जब डेनिस इसे स्कूल में पहनकर पहुंची, तो लोगों ने सवाल खड़े कर दिए.

यूजर्स दो गुटों में बंट गए

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स दो गुटों में बंट गए. एक वर्ग का कहना था कि कपड़े किसी की योग्यता या शिक्षण शैली को नहीं दिखाते, इसलिए किसी को उनके कपड़ों पर सवाल नहीं करना चाहिए. वहीं, दूसरे वर्ग का कहना था कि स्कूल एक अनुशासित माहौल है, जहां बच्चों के सामने एक मिसाल पेश करनी होती है और वहां ऐसे कपड़े पहनना सही नहीं है. किसी ने कहा कि आखिर ऐसी ड्रेस से भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है.

डेनिस ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद टीचर डेनिस ने खुद सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को आहत करने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि यह उनकी सहज पसंद थी. उनका मकसद बस अपने दिन की झलक साझा करना था. उन्होंने यह भी कहा कि कपड़े किसी को अच्छे और बुरे टीचर नहीं बनाते. हालांकि. विवाद रुका नहीं. कुछ ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दों को अनावश्यक रूप से बड़ा बना दिया जाता है, जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन से नियमों को और सख्त करने की मांग की है.

