नौकरानी को कुकिंग ट्रेनिंग देने का स्टार्टअप, महिला के आइडिया पर लोगों ने दी ये राय

Maid Cooking Skill Startup: खाना स्वादिष्ट और हेल्दी हो तो बीमार होने का कोई चांस नहीं रहता है. पौष्टिक और हेल्दी फूड हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है. लोग अपने स्वाद के लिए होटल और बाहर का खाना खाने में भी नहीं हिचकते हैं. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें घर का खाना नसीब नहीं होता और कुछ ऐसे भी हैं, जो घर के खाने से ऊब चुके हैं. ऐसे में बेंगलुरु की एक महिला ने हेल्दी फूड के लिए एक स्टार्टअप आइडिया सुझाया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है. इस महिला ने खाना बनाने की ट्रेनिंग के स्टार्टअप का प्रस्ताव रखा है. अमृता नामक इस महिला ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर प्रस्ताव रखा है. कईयों ने अमृता के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है तो कईयों ने इसे सही आइडिया नहीं माना है.



आखिर क्या है इस महिला का आइडिया? (High-Protein Meals Startup)

अमृता ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, 'एक स्टार्टअप की जरूरत है, जो खाना बनाने वाले नौकर-नौकरानी को ट्रेनिंग देगा कि हाई क्वालिटी फूड कैसे बनाया जाता है'. अमृता का कहना है कि बढ़ती डिमांड के चलते यह एक सटीक आइडिया है, क्योंकि हर कोई हेल्दी फूड और संतुलित आहार लेना चाहता है. अमृता ने आगे लिखा है, एक्सीस्बेल ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए घर-घर खाना बनाने वाले लोग काफी कुछ सीख सकते हैं और साथ ही इससे समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी, साथ ही महिला सशक्तिकरण भी होगा. अब अमृता के इस आइडिया पर लोग अपनी क्या राय दे रहे हैं आइए जानते हैं.



need a startup that teaches maids and cooks how to make high quality high protein meals or meal prepping. untapped market.