हे भगवान...दरवाजा खुलते ही सामने आ गया खूंखार टाइगर, घूरते हुए किया कुछ ऐसा...अटक गईं महिला की सांसें

Tiger Standing Outside Door Shocking Video: सोचिए क्या हो जब आपके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे और खटखटाने के बाद भी जब कोई दरवाजा न खोले, फिर जब हल्का सा दरवाजे पर धक्का दे और जैसे ही हल्का का दरवाजा खुले तो सामने टाइगर की आंखें आपको घूरती हुई नजर आएं, तो यकीनन ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में यही खौफनाक मंजर लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है, जिसे देखकर यकीनन किसी की भी सांसें अटक जाएं. वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को इसी खौफनाक सिचुएशन की कल्पना करने पर मजबूर कर दिया है. देखें वीडियो.

दरवाजा खोलते ही सामने आ गया बाघ (woman opened door to find tiger)

जब सामने अचानक खूंखार टाइगर आ जाए, तो यकीनन किसी की भी इंसान की सिट्टी-पिट्टी गुम हो सकती है. वायरल हो रहे इस चौंका देने वाले वीडियो में ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है, जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, महिला दरवाजे में चाबी घुमाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने विशाल टाइगर खड़ा नजर आता है. इन कुछ सेकंड्स तक दोनों एक-दूसरे को घूरते नजर आते हैं. वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि, महिला की सांसें अटक ही गई होंगी. आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि, खूंखार शिकारी को सामने देखकर महिला झट से दरवाजा बंद कर देती है.

यहां देखें वीडियो

Imagine you open your door and you see this... What would you do?pic.twitter.com/EYjC6LIxim