मुंबई लोकल ट्रेन में महिला का अश्लील डांस देख भड़के लोग, वायरल Video पर रेलवे ने ऐसे किया रिएक्ट

हाल ही में, मेट्रो ट्रेनों, रेलवे प्लेटफार्मों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर डांस करने का चलन तेजी से बढ़ा है. ऑनलाइन आलोचना झेलने और अधिकारियों द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद, कंटेंट क्रिएटर रुकने वाले नहीं दिख रहे हैं. हाल ही में, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई में चलती लोकल ट्रेन (Mumbai Local) के अंदर और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर एक महिला भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए नज़र आ रही है, जिसे देखने के बाद लोग काफी भड़के हुए हैं.

@mumbaimatterz ने एक्स पर वीडियो शेयर किया और जीआरपी मुंबई, डीआरएम मुंबई और रेलवे मंत्रालय को टैग कर ऐसी गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया. वीडियो में, महिला को मुंबई लोकल ट्रेनों के जनरल और महिला कोच दोनों के अंदर और सीएमएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उत्तेजक डांस करके बाकी यात्रियों को परेशान करते हुए देखा जा सकता है.

''यात्री कभी भी #MumbaiLocals के अंदर शांति से यात्रा नहीं कर सकते, स्थानीय लोग, हॉकर भिखारी और अब रील निर्माता. वीडियो को कैप्शन दिया गया, ''अब समय आ गया है कि @grpmumbai @drmmumbaicr @RailMinIndia इस उपद्रव को समाप्त कर दे.''

