विज्ञापन

तम्मा-तम्मा पर ट्विंकल खन्ना ने किया ऐसा डांस, अक्षय ने उठाया पत्नी के टैलेंट पर सवाल, अब फैंस की नहीं रुक रही हंसी

ट्विंकल खन्ना के डांस का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद उनके स्टार हसबैंड ने भी 'सवाल' खड़ा कर दिया है. या फिर कहे खिलाड़ी ने पत्नी की चुटकी लेने की हिम्मत की है.

Read Time: 3 mins
Share
तम्मा-तम्मा पर ट्विंकल खन्ना ने किया ऐसा डांस, अक्षय ने उठाया पत्नी के टैलेंट पर सवाल, अब फैंस की नहीं रुक रही हंसी
ट्विंकल खन्ना का डांस वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और उनकी स्टार वाइफ ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. इस स्टार जोड़ी का अंदाज लोगों को काफी भाता है. दोनों को कई बार एक-दूजे पर प्यार लुटाते हुए भी देखा गया है. अक्षय अपनी फिल्मों से तो ट्विंकल अपने सोशल मीडिया फैंस से जुड़ी रहती हैं. अब ट्विंकल के डांस का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद उनके स्टार हसबैंड ने भी 'सवाल' खड़ा कर दिया है. या फिर कहे खिलाड़ी ने पत्नी की चुटकी लेने की हिम्मत की है, लेकिन ट्विंकल के फैंस को उनका यह क्रेजी डांस खूब पसंद आ रहा है. ट्विंकल ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने क्रेजी और एनर्जेटिक डांस का वीडियो शेयर किया है.

ट्विंकल खन्ना का टफ डांस

इस वीडियो में ट्विंकल खन्ना को संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के सॉन्ग 'तम्मा-तम्मा' पर डांस करते देखा जा रहा है. ब्लू डेनिम पर ओवरसाइज ब्लैक ब्लेजर पहन ट्विंकल ने अपना डांस टैलेंट दिखाया है. एक्ट्रेस ने उछल-कूद करते हुए डांस किया है. इस वीडियो को पोस्ट कर एक्ट्रेस ने लिखा है, मुझे लगा कि मैं माधुरी दीक्षित की तरह नाच रही हूं, लेकिन मैं तो संजय दत्त की तरह दिख रही हूं, साइड नोट, लॉकडाउन के दौरान इस स्टेप को करते वक्त मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था, आपको क्या लगता है, आपका डांस स्टाइल किसके जैसा है? ट्विंकल के इस वीडियो पर उनके फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और एक्ट्रेस के स्टार हसबैंड अक्षय कुमार ने भी कमेंट कर चुटकी ली है.
 

अक्षय कुमार  ने ली चुटकी

पत्नी के डांस के वीडियो पर अक्षय कुमार खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए. एक्टर ने पत्नी के इस डांस पर कमेंट कर लिखा है, 'टैलेंट- सवालिया, कॉन्फिडेंस, अडिग, पत्नी, अनमोल'. अक्षय के इस कमेंट ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'अक्की के कमेंट ने दिल जीत लिया'. दूसरा यूजर ने लिखा है, 'प्रतिभा संदिग्ध है, लेकिन डेयरिंग कमाल की है'. तीसरे ने लिखा है, 'वाह क्या डांस है'.

ट्विंकल के इस वीडियो पर कई सेलेब्स के भी रिएक्शन आए हैं और उन्होंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं. बता दें, ट्विंकल अब टॉक शो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल को होस्ट करती नजर आएंगी. वहीं, एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 का बीते दिन मजेदार टीजर रिलीज हुआ है. फिल्म सितंबर 2025 में रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshay Kumar, Twinkle Khanna, Twinkle Khanna Dance Video, Tamma Tamma Song
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com