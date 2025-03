महिला ने समय बचाने के लिए वॉटर प्यूरीफायर की सफाई के लिए किया ऐसा जुगाड़, तस्वीर देख बोले लोग- वाह दीदी वाह  

भारत से जुगाड़ देश का तमगा कोई देश नहीं छीन सकता है. भारत में जुगाड़ के ऐसे-ऐसे आविष्कार हो रहे हैं कि अगर कोई विदेशी देखे उसका सिर घूम जाए. जुगाड़बाजी में भारतीयों ने कोई भी काम नहीं छोड़ा है. छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जुगाड़ करने में भारत विश्व पटल में पहले पायदान पर नजर आता है. अब एक महिला ने किचन में अपने इस जुगाड़ से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बेंगलुरु बेस्ड इस प्रोडक्ट डिजाइनर महिला ने वॉटर प्यूरीफायर की सफाई को लेकर ऐसा जुगाड़ निकाला है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए. इस महिला ने अपने इस जुगाड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जिसे देखने के बाद लोग इस महिला के लिए 'वाह दी वाह' बोल रहे हैं.



वॉटर प्यूरीफायर को साफ करने का जुगाड़ (Bengaluru woman's lazy water purifier hack)

बेंगलुरु की रहने वालीं आशिता पेशे से एक प्रोडक्ट डिजाइनर हैं. इस महिला ने हाल ही में अपने किचन में नया वॉटर प्यूरीफायर लगवाया और उसकी पहली सफाई करने और उसमें से पानी निकालने का अनोखा सॉल्यूशन ढूंढा है. महिला ने ऐसा अपना समय बचाने और प्यूरीफायर के पास घंटों तक खड़े होने से बचने के किया है. इस सॉल्यूशन का एक नमूना महिला ने तस्वीर के जरिए अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. महिला ने एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट को शेयर कर लिखा है, 'मैंने अभी नया वॉटर प्यूरीफायर लगाया है और जैसा कि सबसे पहले इसमें पानी डालकर इसे साफ किया जाता है, तो मैंने इसे साफ करने के लिए यह तरीका अपनाया है, जैसा कि मैं एक आलसी डिजाइनर हूं तो मैंने ऐसा किया'. तस्वीर में देखें महिला ने प्यूरीफायर वाटर ड्रेनेज के लिए क्या जुगाड़ सिस्टम किया है.



i just got a water purifier and first batch needed to be emptied.

As a lazy designer, I had to do something pic.twitter.com/wumnFAHkWE