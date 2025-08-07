विज्ञापन

तारक मेहता के 'चंपक चाचा' की डायटिशियन पत्नी की तस्वीरें, तीसरी फोटो देख फैंस बोले- बबीता तो टक्कर में भी नहीं

शो में बुजुर्ग पिता का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट असल जिंदगी में सिर्फ 51 साल के हैं, यानी वो ऑन-स्क्रीन बेटे दिलीप जोशी (जेठालाल) से उम्र में छोटे हैं. और जब आप उनकी डायटिशियन पत्नी देख लेंगे तो यकीनन बबीता जी को भूल जाएंगे.

बबीता जी से ज्यादा ग्लैमरस हैं चंपक चाचा की रियल लाइफ वाइफ
नई दिल्ली:

टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सालों से दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. यह शो ना सिर्फ अपनी मजेदार कहानियों के लिए बल्कि इसमें काम करने वाले कलाकारों के कारण भी चर्चा में रहता है. हर किरदार की अपनी खास पहचान बन चुकी है. इन्हीं में से एक हैं चंपक चाचा यानी जेठालाल के बाबूजी, जिनका असली नाम अमित भट्ट है. शो में बुजुर्ग पिता का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट असल जिंदगी में सिर्फ 51 साल के हैं, यानी वो ऑन-स्क्रीन बेटे दिलीप जोशी (जेठालाल) से उम्र में छोटे हैं.

जैसा कि आप सभी जानते हैं अमित की एक्टिंग ही नहीं, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त है. लेकिन जितनी चर्चा अमित की होती है, उतनी ही उनकी पत्नी भी लाइमलाइट में रहती हैं.

अमित भट्ट की पत्नी का नाम है क्रुति भट्ट. खूबसूरती और स्टाइल के मामले में वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगतीं. क्रुति प्रोफेशन से डायटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़े टिप्स शेयर करती रहती हैं. वो अपने पति अमित भट्ट के साथ कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं, जो फैंस को खूब पसंद आती हैं.

कई बार क्रुति ‘तारक मेहता' के सेट पर भी नजर आती हैं और पति के साथ अच्छा वक्त बिताती हैं. दोनों को ट्रैवलिंग का भी बेहद शौक है और वो अक्सर वेकेशन की तस्वीरें शेयर करते हैं.

इस कपल के दो बेटे हैं- देव और दीप. दिलचस्प बात ये है कि अमित भट्ट का बड़ा बेटा एक बार शो में टप्पू के दोस्त के रोल में भी नजर आ चुका है.

सोशल मीडिया पर फैंस कभी-कभी क्रुति की तुलना बबीता जी से भी कर देते हैं. कई यूजर्स कमेंट करते हैं कि बबीता जी को अब टक्कर मिलने वाली है. बता दें, बबीता का किरदार निभा रहीं मुनमुन दत्ता भी बेहद ग्लैमरस हैं और इंस्टाग्राम पर उनका बड़ा फैनबेस है.

