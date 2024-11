दुनिया का सबसे महंगा शहर घूम कर आई महिला ने मुंबई से किया कंपेरिजन, बोलीं- रेस्तरां के खाने की कीमत सेम

सोशल मीडिया पर आजकल लगातार ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें यूजर्स भारत या इसके किसी राज्य-शहर की तुलना विदेशी शहरों और राज्यों से रह रहे हैं. कभी कोई यूजर नोएडा-गुड़गांव के महंगे फ्लैट्स की तुलना न्यूयॉर्क के पैंटहाउस से करता है, तो कभी कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर दुबई और नोएडा का कंपेरिजन किया जाता है. ऐसे ही एक यूजर ने अब सिंगापुर और मुंबई की एक तुलना की है और इससे सोशल मीडिया पर लोग सच में हैरान हैं.

सिंगापुर....जिसे लंबे समय से दुनिया का सबसे महंगा शहर माना जाता है, हाई कॉस्ट ऑफ लिंविंग, प्राचीन सार्वजनिक स्थानों और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है. हालांकि, शहर-राज्य में एक भारतीय पर्यटक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सिंगापुर में कैफे और रेस्तरां की कीमतें मुंबई के बराबर थीं.

मुंबई वर्सेस सिंगापुर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुबी के नाम से जानी जाने वाली पर्यटक ने कहा कि, वह यह देखकर हैरान रह गई कि अच्छे कैफे और रेस्तरां के मामले में मुंबई कितना महंगा है. उसने कहा कि, यह देखना हैरान करने वाला था कि कैसे मुंबई के रेस्तरां सिंगापुर के समान ही महंगे हैं, जबकि दोनों शहरों के बीच बड़ी आर्थिक असमानता है.

एक्स पर सुबी ने लिखा, “सिंगापुर में एक हफ़्ते के लिए थी और मुझे लगा कि मुंबई में अच्छे कैफ़े/रेस्तरां और बाहर जाना, कॉफ़ी, उबर, अनुभव आदि बहुत महंगे हैं. जैसे सिंगापुर बांद्रा के ज़्यादातर रेस्तरां जितना ही/थोड़ा ज़्यादा महंगा था और यह बिल्कुल पागलपन है,”

ये पोस्ट जल्द ही वायरल होन लगा और यूजर्स ने इस पर अपना रिएक्शन दिया. एक एक्स यूजर ने लिखा, कहा कि मुंबई में रियल एस्टेट की कीमतें रेस्तरां की लागत बढ़ाती हैं, जो ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूल कर इसकी भरपाई करते हैं. इस पर, अन्य लोगों ने बताया कि सिंगापुर का किराया मुंबई से बहुत ज्यादा है.

