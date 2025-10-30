विज्ञापन
मेरा पर्स दो वरना मैं नहीं रुकूंगी और फिर जो हुआ उसने चौंका दिया, ट्रेन में RPF से मदद न मिली तो भड़क उठी महिला!

MP Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला गुस्से में ट्रेन की खिड़की का शीशा तोड़ती नजर आ रही है.

पर्स चोरी हुआ तो महिला ने फोड़ा AC कोच का शीशा, इंदौर-दिल्ली ट्रेन का वीडियो वायरल

Angry Woman Breaks Window Of Indore-Delhi Train: मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल्ली जा रही ट्रेन में एक महिला यात्री का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने ट्रेन के AC कोच का शीशा ही तोड़ डाला. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं और कई उसकी मजबूरी को महसूस कर रहे हैं. पढ़ें आखिर क्या है पूरा माजरा.

चोरी हुआ पर्स, न मिली मदद...बढ़ता गया गुस्सा (woman breaks train window)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला का पर्स रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया, जिसमें पैसे, मोबाइल और जरूरी कागज़ात थे. घबराई हुई महिला ने तुरंत RPF (रेलवे सुरक्षा बल) से मदद मांगी, लेकिन उसका कहना है कि किसी ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. मदद न मिलने पर महिला का सब्र टूट गया और उसने प्लास्टिक बोर्ड से खिड़की का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया.

'मेरा पर्स दो वरना मैं नहीं रुकूंगी' महिला की पुकार (woman breaks train window after purse theft)

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बार-बार बोर्ड से शीशे पर प्रहार कर रही है. उसकी गोद में एक छोटी बच्ची भी बैठी है, जो सबकुछ देख रही है. ट्रेन में मौजूद यात्री और रेलवे कर्मचारी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला बार-बार कहती है, 'मेरा पर्स लाकर दो, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी.' ये दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, पर ये एक आम महिला की असल बेबसी की कहानी है.

सोशल मीडिया पर मिला समर्थन और आलोचना दोनों (woman breaks ac coach window purse theft)

घटना का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. कई यूजर्स ने लिखा कि 'RPF को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी', वहीं कुछ ने कहा कि 'गुस्से में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है.' रेलवे कर्मचारियों ने बाद में महिला को शांत किया और घटना की सूचना RPF को दी.

